Российская угроза никуда не делась: В ООС усиливают разведку перед вторым туром выборов. Новости

Командующий ООС генерал Сергей Наев заявил о росте угроз накануне второго тура выборов президента Украины, говорится в сюжете ТСН.

Он напомнил, что Россия бряцает оружием возле украинских границ – на днях в Ростовской области прошли учения. Украинские армейцы подобные мероприятия решили проводить и на Донбассе, поэтому противовоздушные учения состоялись на одном из полигонов недалеко от фронта. Самолеты и вертолеты демонстрировали, как избежать ракетного удара, а из зенитных и зенитно-ракетных комплексов бойцы били по условному противнику.

Командующий объединенных сил говорит, что к обострению ситуации на Донбассе военные ВСУ готовы. «Мы усиливали и бдительность, и все виды разведки перед первым туром выборов, и так же мы будем поступать и перед вторым туром выборов. Мы переведем в высшую степень готовности силы и способы», – подчеркнул Наев.