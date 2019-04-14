Пенсионный фонд хочет упростить жизнь украинцам. Новости

Зампредседателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко сообщила, что в недалеком будущем в стране могут внедрить услугу, которая упростит жизнь многим украинцам, пишет «Судебно-юридическая газета»https://sud.ua .

По ее словам, в Украине может быть упрощена процедура назначения пенсии для граждан страны.

«Возможность предоставлять услуги в электронном виде это и техническая возможность Фонда. У нас она есть. С помощью людей, которые будут пользоваться нашими сервисами, мы дойдем до того времени, что пенсии будем назначать, не выходя из дому», – заявила Ковпашко.

Как сообщалось ранее, Пенсионный фонд Украины деактивировал на своем Портале электронных услуг функцию, благодаря которой пенсионеры-переселенцы могли проверить дату пересечения ими линии разграничения на Донбассе.

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