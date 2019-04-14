В Украине накопились долги по больничным: Страховые выплаты могут прекратиться. Новости

Фонд социального страхования Украины накопил долг в 1,6 млрд грн выплаты больничных и уже в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Получила объяснение у исполняющего обязанности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергея Нестерова относительно сложившихся обстоятельств с выплатой застрахованным лицам материального обеспечения. Поводом стало поступление в последнее время ко мне обращений граждан по значительной задержке оплаты больничных. Выяснилось, что на сегодня задолженность Фонда только по выплате помощи по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет 27 календарных дней», – написала Денисова.

При этом омбудсмен добавила, что ей также стало известно, что, есть угроза того, что в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться. «Из объяснения установлено, что задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год», – рассказала Денисова.

«С целью проведения детального анализа, безотлагательного принятия мер по решению этого проблемного вопроса и предоставления соответствующих рекомендаций правительству, запросила у исполняющего обязанности директора Фонда документальное подтверждение его объяснений», – подытожила омбудсмен.