Ситуация в пунктах пропуска утром 14 апреля. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 14 апреля

ДН

14.04.19 10:42dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 13 апреля, по данным очевидцев, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Данные Государственной пограничной службы Украины на данный момент не предоставлены.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорское»:

  • Вячеслав: «7:59. В Бахмут пеших меньше половины сетки»;
  • Николай: «9:43. Майорск из Украины – пусто. За15 минут все прошел (авто). Таможня днр – 25 машин».

КПВВ «Марьинка»:

  • Сергей: «6:35. Перед украинской таможней на Марьинке 70 машин»;
  • Саня: «7:46. Очередь на мосту»;
  • Колин: «8:31. Пешая на 0 около 200 в Курахово»;
  • Колин: «9:58. В 6 утра льгота почти до моста, обычная на мосту. Запустили в 6:30 4ряда. Мы в обычной были 5, в 7:30 были в Марьинке. В сторону Донецка машин 5, пеших около 50».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Дунаев: «7:42. Приехал в 5:20 на Еленовку, был на магазине в 7:41 проехал Новотроицк. Очередь есть, но из-за тумана не понятно где заканчивается»;
  • Игорь: «9:40. Приехал в 5:20, был 60-ый, в 8:30 прошел ДНР, машин много, но пропускают быстро сегодня, с утра сдвигали всех, чтобы не было "дырок"».
  • Aleksey: «10:04. Новотроицкое в сторону Донецка сразу на досмотр. Еленовка в Донецк 1 машина льготки и машин 7 обычных».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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