На Луганщине патрульные выявляют нарушителей правил рыболовства. Новости

В Луганской области патрульные полицейские выявляют нарушителей правил рыболовства. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, с 1 апреля на водных объектах Луганской области установлен весенне-летний запрет на лов рыбы и других водных биоресурсов. «Патрульные, совместно с инспекторами охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль", проводят отработки берегов Северского Донца и озер Кременского района на предмет соблюдения законодательства в сфере рыбалки», – говорится в сообщении.

Этой ночью инспекторы обнаружили гражданина, который осуществлял лов рыбы в запрещенном месте. За нарушение правил рыболовства в отношении мужчины патрульные составили протокол по ч. 3 ст. 85 КоАП.

«Призываем граждан строго соблюдать установленные нормы законодательства во время нереста. Ведь он играет важную роль в воспроизводстве природных ресурсов и поддержании постоянных запасов рыбы», – отмечается в сообщении.

С перечнем разрешенных мест для любительского лова рыбы на время весенне-летнего запрета в рыбохозяйственных водных объектах Луганской области в 2019 году можно ознакомиться здесь.