Ситуация в пунктах пропуска днем 14 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Приходько: «11:59. Блок пост Горловка. По состоянию на 11:00 на блок посту 115 автомобилей, 22 автобусов и микроавтобусов, до 100 человек пешей очереди»;

Сергей: «14:42. Майорск в Горловку украинский пост сразу на проверку. На ДНР в Горловку. Машин 50»;

Марина: «13:54. Украинский блок-пост на выезд из Бахмута прошла за 40мин»;

Марина: «13:59. Машин на выезд из Украины не было на Майорске

Максим: «14:12. Проехали Майорск все бп за 2 часа».

КПВВ «Марьинка»:

Sergey: «10:44. На Каргиле в Украину на мосту, в Донецк на подъеме. Медленно»;

Серега: «12:13. Каргил на Донецк 40льготы и 60 общей»;

Слышанс: «13:18. Общая очередь на мосту. Льготная небольшая».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «10:49. Еленовка, подъехали в 5:40, где-то сотые в общей очереди»;

Роман: «11:30. Еленовка, с 10:00 протяжка 100м. Между 2 и 3 клозетом»;

Jamens: «12:22. Еленовка, очередь до поворота»;

Р. Х.: «12:38. 12:30. Еленовка. На выезд до поворота. Въезд: 18 + 12 льготы»;

Jamens: «13:39. Очередь на повороте, движение очень слабое, пускают в один ряд».

КПВВ «Гнутово»:

$$$$$$$$: «13:32. Гнутово в Донецк пусто. На въезд 15 – 20 машин».

Маша: «13:42. На днр 5машин в сторону Украины».

КПВВ «Станица Луганская»:

Валерий: «11:18. Станица – в 6:40 из ЛНР сквозняком, на украинской стороне полчаса, в 7:30 уже на автостанции, из Станицы четверть навеса».

Лиза: «12:19. На 11:30 из Станицы сразу на выписку талонов. Из Луганска на Станицу очередь в сетке и 1 пролет. На ЛНР пусто. Всем удачного пути»;

Валентина: «13:33. В 10:00 из Станицы пусто. На станицу очередь 300-400. Люди прибывают! Всем легкой дороги».

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