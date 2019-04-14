Названа возможная причина взрыва на желатиновом заводе в Лисичанске. Новости

Причиной взрыва и обвала стены на желатиновом заводе в Лисичанске (Луганская обл.) может быть разрыв технической емкости, сообщает УНН со ссылкой на полицию.

«Высокое давление на стенки технического резервуара могло вызвать разрыв этого резервуара, что в свою очередь повлекло обрушение стены, в результате которого погибла 56-летняя работница предприятия», – отметил источник из правоохранительных органов.

По его словам, фасадная стена обрушилась на трех этажах здания предприятия. Цех, в котором произошла трагедия, занимался производством костного клея.

Напомним, в Лисичанске 13 апреля произошел взрыв на желатиновом заводе. Погибла женщина.

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