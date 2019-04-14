На Луганщине задержали рыбных браконьеров. Новости

В Беловодске (Луганская обл.) пограничники задержали браконьеров. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, информацию о незаконном вылове рыбы пограничники получили от представителей подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы.

«На восточной окраине н.п. Беловодск трое нарушителей, ночью, с помощью запрещенных средств лова – рыболовными сетями, на искусственном водоеме, в контролируемом пограничном районе, осуществляли незаконный лов рыбы. В дальнейшем, нарушители намеревались реализовать ее с целью получения прибыли», – говорится в сообщении.

Браконьеры были задержаны составом Луганского пограничного наряда. Всего у браконьеров было изъято около 700 рыб плотвы, судака, окуня, линя, карася, а также запрещено орудия – 4 рыболовные сети общей длины более 360 метров.

Фото: пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ

Как сообщалось ранее, в Луганской области патрульные полицейские выявляют нарушителей правил рыболовства.

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