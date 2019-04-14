Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия» (Фото). Новости

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка размещен большой баннер с надписью «Наш выбор – Россия». Его вывесила ОО «Донецкая республика». Он расподожен на здании общежития №8 Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, дом 100. Длина баннера составляет 54 метра, а ширина – 28,5 метра.

Данное действие вызвало возмущение жителей города:

Максим: «Мне интересно, "наш" – это кого? У нас были выборы? Кто-то спрашивал нас? Я думаю, с нынешней ситуацией, за 5 лет этого дерьма, "наш" выбор это что угодно, главное чтобы закончилось все это. Сами себя в тупик загнали»;

Евгений: «А по-моему, минимум 35-40% уже выбрали бы Украину»;

Александр: «А мне кажется где-то 80%»;

Дмитрий: «Примерно процентов 60-70 выбрали бы уже Украину, а 99 процентов сегодня скажут вам: "Верните все как было, и в ж@у эту Россию вместе с обманщиком Путиным". Уг@@@или огромный промышленный регион, людей загнали в нищету и бесправие без какой либо альтернативы и права выбора, по СМИ сплошная показуха о хорошей жизни и т.д... Я живу в Донецке с самого детства и даже воевал в 14 году за так званое ДНР. Но на сегодняшний день нужно трезво смотреть на вещи и правду уже прятать смысла нет. Такова реальность, что люди разочаровались в правительстве РФ и их принципам войны. Все увидели, что мы им не нужны, а потому у всех и мнение такое. А еще самый огромный минус – 5 лет потраченных впустую в нищете, ужасе и страхе и как все уже давно поняли – главный виновник в этом оказался не Порошенко с Америкой и не армия Украины, а Российское правительство.....»;

Артем: «Только вот России на нас на@ать. Захотели – давно бы забрали к себе. А так – только лапшу на уши вешают»;

Донецк: «Зачем вы людям навязываете свою рашку, никто уже в это дерьмо вступать не хочет, шестой год уже бессмысленные призывы, лозунги, плакаты, еще захер кукарекал про кацапастан, а воз и ныне там»;

Михаил: «Цирк продолжается. То ли еще будет. Ладно еще в 14-15 годах эта агитация работала, но сейчас люди уже смеются»;

Андрей: «Идиоты! Просто слов нет! Интересно чей это выбор? У народа спросили?».

Следует отметить, что раньше на этом месте висел баннер ОО «Оплот Донбасса». Его сняли накануне.

ОО «Оплот Донбасса» появилось на базе незаконного вооруженного формирования «Оплот», которое контролировалось погибшим экс-главой «ДНР» Александром Захарченко.