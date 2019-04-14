В Макеевке спасли кошку, застрявшую в окне девятиэтажки. Новости

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В Макеевке спасли кошку, застрявшую в окне девятиэтажки

14.04.19 18:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) спасли кошку, застрявшую в приоткрытом оконном блоке пятого этажа девятиэтажного дома. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

«Спасатели государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки 14 апреля извлекли застрявшее домашнее животное – кошку – из приоткрытого оконного блока квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Операция по спасению животного проходила в квартале «Строитель» Кировского района города. Спасатели по автолестнице поднялись к окну и помогли выбраться животному.

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