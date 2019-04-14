Полицейские провели отработку в Бахмуте и районе (Видео). Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) и районе полиция провела оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, установления лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ), и стабилизации криминогенной ситуации. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, в результате проведения указанных мероприятий полицейскими выявлен и задокументирован целый ряд уголовных и административных правонарушений. «Во время проведения отработки полицейские ориентировали общественность на своевременное информирование подразделений Национальной полиции Украины по вопросам предупреждения и недопущения в дальнейшем совершения уголовных или административных правонарушений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия по выявлению и документированию незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств и выявления лиц, причастных к НВФ, и в дальнейшем проводятся силами полицейских и находятся на контроле руководства НПУ и командования ООС.