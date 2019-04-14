Дебаты: Порошенко предложил подождать Зеленского 45 минут. Новости

Президент Украины Петр Порошенко пришел на НСК «Олимпийский» и призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского принять участие в дебатах с большой сцены. Он предложил подождать Зеленского 45 минут, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Каждый украинский гражданин имеет право знать позицию каждого кандидата на должность президента на следующие 5 лет, которые будут определять будущее нашего государства и нашего народа. И хотел бы напомнить, что это не я предложил место проведения дебатов», – сказал он.

Он дополнил, что как законопослушный гражданин и кандидат в президенты, 19 апреля в 20:00 точно будет в студии «Общественного» для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством.