Сердце разрывалось от осознания, какие беды принесла война, – скрипачка из Берлина о поездках на Донбасс. Новости

Украинка Марина Бондас – скрипачка симфонического оркестра Берлинского радио, 25 лет живущая в Германии, – уже 4 года ездит на Донбасс. Там в рамках проекта «Музыка спасает» Марина дает концерты и занимается с детьми, живущими на линии разграничения. Она не раз выступала в Славянске, Краматорске, Марьинке и на передовой. Выступление Марины Бондас, где она играла гимн Украины, стоя у выбитого окна на девятом этаже разрушенного дома Авдеевки, облетело интернет. Марина считает, что с помощью такого видео гораздо проще объяснить миру, что происходит в Украине, пишут «Факты и комментарии».

«Я навсегда запомнила свои ощущения, когда стояла у окна в разрушенной снарядами квартире. В тот момент у меня разрывалось сердце от осознания, какие беды принесла эта война…», – поделилась Марина Бондас.

Недавно Марина Бондас вернулась из Украины в Берлин. Она признается, что после возвращения еще несколько дней приходит в себя, а потом начинает планировать следующую поездку на Донбасс. «Это была одна из моих регулярных поездок в зону АТО. Стараюсь 2 раза в год обязательно приезжать на линию фронта, иногда даже чаще. То, что я делаю, называю своеобразной музыкальной реабилитацией. Правда, последние годы это переросло в большой волонтерский творческий процесс, в котором участвуют музыканты и художники из Германии. Мы назвали свой проект "Музыка спасает". В основном он рассчитан на детей. Летом непременно приглашаем на 2 недели деток отдохнуть в Германии в лагере. За 3 года его существования многие детки стали для нас родными», – рассказала Марина.

По словам Марины, «как бы ужасно это ни звучало, к войне привыкают». И те, кто там живет, и те, кто регулярно приезжает на линию фронта. «Когда-то я для себя решила, что если мне страшно, то нечего вообще ввязываться в это дело. Но раз уж я сделала этот шаг, поехала на Донбасс, то бояться поздно. Я приезжаю в прифронтовую зону всего на неделю, а люди живут там постоянно! У них просто нет иного выхода – мне неприлично говорить о собственном страхе. Ведь приезжаю, чтобы поддержать людей, а не паниковать. Я понимаю, какова реальность, но хотя бы на время могу создать иллюзию того, что все не так страшно», – поделилась она.

Как рассказала Марина Бондас, за эти 4 года самой тревожной была поездка в феврале 2017 года. «Я попала в Авдеевку, когда там начались жесткие обстрелы города. Снаряды падали на город в течение недели. Но я таки сделала то, что хотела. И сыграла гимн Украины в разрушенном жилом высотном доме, который называли "разукрашкой". Кстати, когда снимали видео, было впечатление, что я просто стою перед окном, которое выходит на линию фронта. Но на самом деле нас попросили не маячить перед окнами, я находилась в глубине здания», – вспоминает она.

Что касается настроения у местного населения, то, со слов Марины, оно очень разное. «Едины все лишь в том, что есть жуткая усталость от войны. Если спрашиваешь о мечте, то она у всех одна – чтобы перестали стрелять. Многие начали игнорировать войну. Не стреляют – и хорошо. В Авдеевке налаживается культурная жизнь. Молодежь в этих регионах очень энергичная. В последнее время я приезжаю, чтобы не только играть на скрипке, но и поделиться своим опытом, дать советы. Те, кто заканчивает школу и хочет дальше учиться, собираются перебираться поближе к столице. Но есть те, кто не хочет оставлять родной город, считая, что должен помогать налаживать жизнь здесь. Я старалась не затрагивать политические вопросы. Они по-прежнему разделяют людей. Многие возвращаются, отстраивают разрушенное. Люди потихоньку налаживают свою жизнь», – рассказала скрипачка.

Также она поделилась впечатлениями от этой поездки. «Историй много, но в основном люди говорят о том, что и когда "прилетало" к ним в дом. Рассказывают о проблемах и выбитых окнах. Мы общались с семьей в Золотом, где двое детей – семи и полутора лет. Они живут в пятиэтажном доме с большим двором. Мама вспоминала, как 1 января 2015 года прямо на детскую площадку прилетело два "Града", осколками повыбивало окна в квартире. За пару минут до этого она забрала детей с площадки. Показывала место, где они ночуют, когда начинаются сильные обстрелы. У них в квартире есть кладовка – метр на два. Туда стелют одеяло и сидят, прижавшись друг к другу. В кладовке нет дверей, она дает каждому ребенку в руки по телефону, чтобы в случае чего быть на связи», – говорит Марина Бондас.

Как рассказала скрипачка, дети на Донбассе с нетерпением ждут ее уроки игры на скрипке. «Большинство этих детей вообще не видели живого скрипача и не трогали инструмент. Когда я работаю с детьми, то стараюсь, чтобы это было весело. Я общаюсь, и это самое важное. Стараюсь так повести разговор, чтобы они сами могли высказаться. Когда детки чувствуют, что их кто-то слушает, они расцветают. Стараюсь не затрагивать тему войны. Слишком она болезненная. К тому же детки, которым исполнилось по семь-восемь лет, не знают, что такое мир! Они, по сути, выросли на войне, и для них стало нормальным, когда идет бой, свистят пули, приходится прятаться в подвале. С другой стороны, детки не понимают, что можно жить иначе, и их психика защищена. Многие не боятся ни взрывов, ни свиста пуль», – отмечает она.

Марина Бондас рассказала и о чувствах детей, которые приезжают в лагерь в Германию. «Помню, два года назад у нас был восьмилетний мальчик. В первый день мы проходим с ним по лагерю – солнышко, птички поют, озеро. Он оглядывается по сторонам, а потом удивленно на меня смотрит и спрашивает: "А что, здесь не стреляют?". Я в тот момент готова была разрыдаться… Знаете, вот ради этих детей и езжу на линию фронта. Со скрипкой или без – там важны любые виды искусства. Детей надо отвлекать, развивать, показывая, что в мире есть что-то другое, кроме войны и страха. В Золотом-4 – поселке, расположенном в "серой зоне", детей забирают с улицы уже в половине второго дня. Потом начинают стрелять. И так каждый день», – сказала она.

Как поделилась скрипачка, после таких поездок она еще долго не может прийти в себя. «Эмоционально это очень сильное напряжение. Тем не менее помню, как была рада, что оказалась в Авдеевке в феврале 2017-го. Гораздо тяжелее было бы узнавать новости в Берлине, каждый день переживая, все ли живы. Самое ужасное – это чувство беспомощности. Поняла, что музыка может спасать людей. Там, на фронте, это как глоток свежего воздуха. Искусство, как хлеб и вода, жизненно необходимы. И такие вещи начинаешь понимать только там», – подытожила Марина Бондас.

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