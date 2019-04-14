Дебаты: Зеленский так и не появился на НСК «Олимпийский». Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский так и не пришел сегодня, 14 апреля, на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Ожидая его, он выступал и отвечал на вопросы журналистов 40 минут.

При этом Порошенко предложил Зеленскому встретиться на ток-шоу не телеканале ICTV 15 апреля. Как заявил президент, они приглашены туда оба.

«Не бойтесь, дебаты – это не страшно. Это очень ответственное действие. Если вы, не дай Бог, сегодня не успеете доехать – жду вас завтра. Если и завтра не сможете – жду в другой раз. У вас будет время и в среду, и четверг, и пятницу на Общественном вещании ответить на вопросы украинского народа», – сказал Порошенко.

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