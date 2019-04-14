На границе с Крымом задержали члена НВФ: Ехал искать работу в Киев. Новости

На КПВВ «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом задержали члена незаконного вооруженного формирования «ДНР», который служил под началом ликвидированного «Гиви» (командир батальона «Сомали» Михаил Толстых). Об этом сегодня, 14 апреля, на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Вчера оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым и Севастополя и Национальной полиции обнаружили на КПВВ "Чонгар" гражданина, который причастен к незаконным военным формированиям», – написал он.

По словам Слободяна, в ходе проведения беседы с гражданином 1972 года рождения, правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из комендантов. Не получив за период работы зарплату, он уволился. Однако позже вновь трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, поступил в батальон «Сомали» под руководством тогда еще живого «Гиви», который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших.

Получив позывной «Чингиз» и имея соответствующий опыт, мужчина получил задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах «республик». Через некоторое время разочаровался в службе и идеях «республик», поэтому уволился и работал в неподконтрольном Алчевске (Луганская обл.) охранником. Имея невысокую заработную плату, в поисках лучшей жизни он направился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили и он через керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в Киев для поиска работы.

Гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Задержание уполномоченным должностным лицом» – должностное лицо имеет право без решения суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы). Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 258-3 УК (Создание террористической группы или террористической организации).