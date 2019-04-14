Единственная на Донетчине: В Краматорске мастерица создает именные вышиванки (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) изготавливают уникальные вышиванки. Они имеют свой стилизованный паспорт и закодированные имена владельцев. А покупают их люди из разных уголков Украины и мира. Владелица мастерской этно-одежды – Вероника Романькова. Дизайнер вошла в национальный рейтинг топ-100 Женщин Донецкой области 2019 года.

Вероника одна из первых, кто начал создавать современную национальную одежду в Донецкой области. Говорит, что уникальность ее вышиванок том, что их можно носить каждый день. «Я мечтаю, чтобы наши вышитые вещи надевали не только на праздники, а каждый день. В этом наша аутентичность», – поделилась она.

Вероника имеет свою мастерскую «Пани», которая существует еще с 2003 года. А сейчас уже имеет свою лавку на рынке и недавно открыла интернет-магазин.

Сначала предпринимательница шила вещи на заказ и делала мелкий ремонт одежды. В 2014 году начала производить вышиванки. «Начала шить вышиванки для себя, родных, для друзей, чтобы подчеркнуть свою гражданскую позицию. Впоследствии жители нашего города заинтересовались и пошли заказы. Это подчеркивает, что Донетчина – это Украина», – сказала она.

Вышиванки сделаны в пастельных тонах из льняных, домотканных тканей. «Наша одежда не похожа на другую, мы не делаем большие размерные ряды и каждая модель имеет 1-2 позиции», – отметила дизайнер.

В мастерской можно заказать вышиванку именно для себя, личную. В своих вышиванках Вероника кодирует имена владельцев. Вместе с ней заказчик получает и ее паспорт, где указана расшифровка имени и обереги, которые есть на изделии. «Я заинтересовалась исследованиями украинских этнографов и с помощью современных технологий стала создавать именные узоры на вышиванках. Это творческий процесс, вместе с заказчиком создаем орнамент, вплетаем имя хозяина, или его семьи. Одна буква может располагаться на двух различных плоскостях: ровно и по диагонали. Это очень нравится людям, ведь такого узора вышивки больше ни у кого не будет», – объяснила Вероника Романькова.

Дизайнер всегда прислушивается к заказчику, вместе с ним обсуждает фасон, цветовую гамму и расположение узора. Так рождается современная уникальная вышивка, единственная в Донецкой области.

Клиентский круг мастерской разнообразен. Вышиванки носят не только в Украине, но и в Таджикистане, Германии, Австрии, США, Канаде, Италии и других странах. «За рубежом наши диаспоры и они хотят взять кусочек Украины с собой. Когда люди приезжают в Краматорск как гости, то слышат, что на рынке есть такая лавочка от пани Веронички, где есть национальные вещи, сувениры и обереги и обязательно заглядывают что-то купить и взять частичку украинского сокровища с собой», – рассказала дизайнер.

По словам женщины, такие вышиванки сейчас нужны обычным людям. «Наша концепция – вышивка на повседневность. Мы делаем вышиванки для обычных людей, это дети, которые идут в детсады и школы, молодежь, и их родители, люди пожилого возраста, военные девушки и юноши. Наши герои – это наши люди», – говорит Вероника Романькова.

Вышиванки из Краматорска едут даже на западную Украину, хотя, казалось бы, там такой национальный символ очень распространен в производстве. «У нас это поставлено не только на рельсы коммерции. Мы своими работами пропагандируем, что мы нация, которая должна быть вместе. Приятно, когда наши вышиванки заказывают из Львова, Луцка, Киева. Говорят, что у нас живые изделия, которые делаются для людей, а не только прибыли», – отмечает Вероника Романькова.

Вышиванки Вероники заказывают и люди, которые, казалось бы, не слишком соотносятся с этой одеждой. Одним из таких интересных заказов женщина называет вышиванку для байкера. «Вышиванка получилась по-байкерски грубой и патриотичной. Мы зашифровали туда череп в желто-голубой шапке и Украину», – сказала дизайнер.

Вдохновение и идеи для своих работ мастерица берет от общения с людьми. Говорит, вокруг нее много есть творческих личностей, которые вдохновляют на создание вместе чего-то нового.

Вероника имеет небольшое производство, она заняла свою нишу такими маленькими тиражами. Изделия рассчитаны на конкретное лицо и изготавливаются специально под заказчика. Работы создаются машинной вышивкой, поэтому этот процесс более современный. «Наши вышиванки проходят долгий процесс, но их можно стирать в стиральных машинах, они не требуют специального ухода и вышивка долго держится», – объяснила мастерица.

По желанию заказчика вышиванка создается в течение двух дней. Но если заказ не требует оперативности, то изготовление может занимать и месяц. Стоит такая вышивка от 2 тыс. грн. Цена зависит от сложности, количества материала и объема вышивки. Но, по словам Вероники, сейчас ее мастерская работает над тем, чтобы снизить стоимость своих вышиванок. «Я знаю людей, которые также производят текстиль в Донецкой области. Хочу развиваться вместе с ними, думаю, наши изделия достойно могут представить наш регион. В целом, еще мечтаю объединить мастерскую и лавку в одно собственное помещение, купить промышленное вышивальное оборудования. Верю, что будущее Украины за малым бизнесом и надеюсь, что для этого в государстве будут создавать благоприятные условия», – подытожила Вероника Романькова.

Источник: #ШоТам

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