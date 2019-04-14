Военные привезли жителям прифронтовой зоны еду, одежду и игрушки. Новости

Военнослужащие группы гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Катериновка и хутор Вольный, находящихся на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Местным жителям раздавали еду, одежду и игрушки. В продуктовых наборах привезли сало, мясо, масло, муку, консервы и чай. Семьям с детьми сформировали личные пакеты в зависимости от возраста ребенка. Кроме того, в пакетах свежая пресса и армейские пайки.

Также в этот день в Вольный и Катериновку прибыли и медики. Они осмотрели местных жителей и выдали им медикаменты.

Хутор Вольный является частью населенного пункта Золотое-4, усиление контроль над которым был установлен летом 2018 года.