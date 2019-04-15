Недострои: В центре Донецка достраивают жилкомплекс «Бульвар Сити» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжается строительство жилкомплекса «Бульвар Сити», находящемся по бул. Шевченко рядом с гостиницей «Рамада» (Ramada). Об этом «Донецким новостям» сообщили местные жители.

Строительство ЖК «Бульвар Сити» было начато в 2012 году, застройщик – «Доневрострой». Согласно проекту, в «свечке» предусмотрено 26 этажей. Объект планировали закончить летом 2015 года.

Проект ЖК «Бульвар Сити»

Но в 2014 году с началом военных действий данная стройка (как и все остальные в Донецке) была заморожена. К этому времени успели выгнать все здание, начали внешние отделочные работы, на начальных этажах установили стеклопакеты.

ЖК «Бульвар Сити» в 2017 году

Тему недостроев в «ДНР» подняли в 2017 году после многочисленных возмущений жителей, чьи дома пострадали в ходе боевых действий. Дончане просили достроить брошенные жилкомплексы и поселить в них пострадавших. Однако «мэр Донецка» акцентировал, что «республика» не может забрать себе данные объекты – это незаконно. Решили идти путем переговоров с застройщиками многоэтажек. В начале 2018 года «министр строительства ДНР» Сергей Наумец сетовал, что «мы пытались выходить на застройщиков, собственников данных объектов, но почти никто на сегодня не изъявил желания сюда вернуться».

При этом нашлось двое собственников, которые согласились на условия «ДНР» и решили завершить строительство двух зданий. «Есть и те, кто вернулся. Например, застройщик высотки возле отеля Ramada сейчас выполняет свои обязательства. У нас два таких примера. Можно сказать, два героя этого времени… Сейчас строительные работы ведутся, объекты не заморожены. Мы видим на объекте рабочих и технику», – доложил Наумец в феврале 2018 года.

Второй объект «министр» не назвал. Но то, что строительство ЖК «Бульвар Сити» возле отеля «Рамада» в 2018 году возобновилось и длилось до осени, подтверждали и дончане.

В зимний период работы в ЖК периодически приостанавливались. Но с этой весны строительство продолжилось. Как сообщили «Донецким новостям» местные жители, сейчас здесь работает башенный кран, подвозится бетон и суетится бригада строителей. Об этом свидетельствуют и присланные в редакцию фотографии:

ЖК «Бульвар Сити», апрель 2017 г.

Остальные же недострои центра Донецка – недвижимы. Например, состояние гостиницы «Дружба» осталось на уровне 2014 года:

Гостиница «Дружба», 13 апреля 2019 г.

А это замороженная в 2014-м реконструкция здания на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова. Ранее здесь располагался Донецкий центр профессионально-технического образования и архитектуры, а также различные фирмы и организации, арендовавшие офисы. Несколько лет назад у здешнего башенного крана сломалась стрела – в таком виде техника стоит и по сей день.

Как сообщалось ранее, всего в «ДНР» насчитали 163 недостроенных с довоенного периода объекта. Например, в Макеевке находятся 44 недостроенных здания, 26 из которых – многоэтажки. В 2017 году, еще при «главе ДНР» Александру Зхарченко, в «республике» была якобы разработана программа по достройке высотных зданий, которые планировалось изъять в пользу «республики». Жилье в них в первую очередь хотели выдавать «военнослужащим и другим людям, которые сделали многое для республики».

По заверениям «министра строительства ДНР» Сергея Наумеца, все «муниципальные» недострои планируют восстановить к 2022 году. В частности, заявляли, что в 2018 году закончат работы на 6-ти таких недостроях в Макеевке, Горловке, Донецке, Углегорске и Енакиево. Однако на данный момент проекты так и не были реализованы.

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