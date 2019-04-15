Будут ходить людей кошмарить: Соцсети отреагировали на обучение «народных дружинников ДНР». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке начала обучение первая группа будущих дружинников. Об этом сообщает местная газета ос ссылкой на штаб «народной дружины ДНР».

Уточняется, что 40 новобранцев будут изучать основы оказания медицинской помощи, самозащиты, выживания и «самостоятельного решения задач в критических условиях». По окончанию обучения им выдадут удостоверения дружинника.

На данную новость местные жители тут же отреагировали в соцсетях. Они акцентируют на отсутсвии правовой основы для данных формирований, а также прогнозируют увеличение столкновений между гражданскими лицами и дружинниками:

Владимир: «Титушки. Донецкий вариант»;

Алла: «Сейчас им корочки раздадут, и каждый второй будет из себя полковника МГБ корчить. Зачем этот цирк?!»;

Дмитрий: «А потом эти будут ходить людей кошмарить! В целом, думаю, перед ними будет стоять задача на стукачество – кто и чем дышит, и усиление патрулей в вечернее время. То есть те же пепсы, так как кадров не хватает походу, а так не увеличивая штат решат проблемы. Только нужно учитывать менталитет нашего народа, что любое *мо с корочкой мнит себя хозяином жизни. Поэтому думаю, что инцидентов будет много»;

Алексей: «Теперь будет больше драк – с дружинниками»;

Виталий: «Дебилизм высшего уровня, будут за пиво и сигареты приставать».

«Народный дружинник – какой пафос! А просто дружинник – нет? Все у нас народное, только народу ничего не принадлежит... Народный дружинник, молодежный парламент… что еще придумаете?», – резюмирует Александр.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» к созданию народных дружин, которые будут следить за общественным порядком, приступили в начале марта. Но жители изначально негативно отреагировали на данную инициативу «властей». По состоянию на апрель из всей «республики» на участие в дружинах подали заявки около 300 человек.

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