Танцы на костях: Жители Донецка отреагировали на концерт Мити Фомина и группы «Братья Грим» (Фото). Новости

В субботу, 13 апреля, в неподконтрольном украинской власти Донецке состоялся очередной концерт звезд российской эстрады. Мероприятия приурочили ко Дню космонавтики. В этот раз в парке им. Щербакова выступили Митя Фомин, Согдиана и группа «Братья Грим». Как сообщают «республиканские» медиа, на концерте присутствовало более 4000 зрителей.

На данную новость, конечно, откликнулись соцсети. Прежде всего пользователи акцентируют, что если раньше в «ДНР» по массовым мероприятиям заявляли чуть ли ни о 10 тысячах зрителей, то в этот раз бесплатный концерт звезд собрал всего 4 тысячи. Поэтому и проводили его в парке им. Щербакова – там площадка меньше, а значит, людей будет казаться больше.

«4000 людей – совсем не густо... Народ совсем перестал ценить искусство…», – саркастически срифмовал Виталий.

Александр: «В Донецком драматическом театре всегда много людей. На "Юнону и Авось" вообще больше года аншлаги».

Алексей Э.: «Ну, на счет 4 000 людей явно перегнули)))»;

Виталик И.: «Да ну, звезды эстрады!!! и всего 4 тысячи? У нас на "бандер" за деньги раз в 10 больше ходят».

Жители свободных регионов подчеркивают, что представители украинской эстрады спокойно собирают стадионы, причем концерты – платные, достаточно высокой ценой на билет. Они также демонстрируют примеры таких выступлений:

Концерт Дмитрия Монатика

Концерт Макса Барских

Концерт Ольги Поляковой

Концерт группы The Hardkiss

Некоторые дончане отмечают, что с удовольствием бы сходили на концерт, если бы приехали действительно интересные артисты.

Зоряна: «Искусство, конечно... зашибись»;

Виктория: «Боже...такой нафталин…».

«Приехали бы нормальные артисты, я бы пошел. А так идти ради того, что концерт просто в Донецке, не хочу. Это как бросить кость голодной собаке, мое личное мнение… Дело каждого, слушать все подряд … Просто люди уже забыли, что такое концерт и качественная музыка», – считает Влад А.

«Вообще, я считаю подобные мероприятия по любому поводу немного лишними в данное время, но если абстрагироваться от моего субъективного мнения, то: 1. Данные концерты не являются узконаправленными, то есть они не устраиваются для определенной категории фанатов какого-то жанра музыки. 2. Обожаю System Of A Down и The Chemical Brothers. Естественно, ожидать их в Донецке можно лишь спустя десятилетия, если не дольше… 3. Данные концерты – лишь атмосфера. Их никак не стоит расценивать как гастроли артистов мирового уровня», – выразила свое мнение дончанка Елена.

«Валерий Леонтьев и Алла Пугачева не захотели приехать в ДНР и дать концерт к своему юбилею 70 лет, да и Юрий Антонов не соблаговолит навестить город-герой Донецк... да и многие другие: Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Таисья Повалий, Валерий Меладзе, синти-поп группа Технология, а также и любимая группа В.В.Путина Любе с Колей Расторгуевым тоже», – дополняет дончанин Максим.

Как всегда, были и сторонники данного действа:

Александра: «Людям тоже хочется куда-то пойти и развлечься!»;

Ксюша: «Было классно!!!»;

Сергей: «Был там... Нормальная, бесплатная туса. Нормальная музыка. Нормальные люди вокруг. Нормальная погода».

Но многие местные жители, особенно живущие в прифронтовых районах, возмущены подобными концертами. Они подчеркивают, что в «ДНР» много проблем (нехватка финансирования, обстрелы окраин), а в центре Донецка шоу на «республиканские» деньги устраивают:

Саша Л.: «Зарплаты не платят, зато ва*ючие концерты устраивают»;

Владислав: «Лучше бы не концертами занимались, а людям зарплаты подняли»;

Кирилл: «Весь регион обворовали, и эти деньги потратили на гонорар каким то далб***ам»;

Александр Г.: «У нас в Александровке каждый день "концерты", дома горят, людей убивают, а в центре – Митя...... Придурки…»;

Лариса: «У нас свой "концерт" на Октябрьском, притом каждый день»;

Вадим: «А в это время на Спартаке люди сидят в подвалах под бомбежками и без электричества!!! Пир во время чумы!»;

«Моспино»: «Танцы на костях. Пока кто-то защищает и гибнет, тут стадо бездельников веселится. И правительство пыль в глаза пускает, как у нас все хорошо»;

Виктор Ф.: «Ну, то есть пока одни гибнут, другие – на концертах пляшут))) Зашибись республика, блин»;

«Fiat Tip»: «Танцы на пепелище».

