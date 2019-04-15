Переселенцу: Как рассчитать компенсацию государства по программе «Доступное жилье» (Примеры). Новости

Переселенцы могут принять участие в государственной программе «Доступное жилье», по которой государство оплачивает 50% стоимости квартиры. Программа реализуется Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству (Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Держмолодьжитло).

«50%» господдержки – условная доля. При расчете учитывается, что на одного человека (члена семьи) выделяется 21 кв. м жилья, плюс дополнительно причитается 10,5 кв. м на всю семью. После вычисления по данным параметрам общей площади квартиры 50% – оплатит государство. Если площадь выбранной квартиры больше расчетной, то «излишки» переселенец покрывает сам.

Важный нюанс – по программе «Доступное жилье» можно приобретать квартиры только на первичном рынке жилья, т.е. у застройщиков. И дом должен быть введен в эксплуатацию не более, чем в течение 12 месяцев (т.е. можно купить и готовую уже квартиру, и в процессе строительства). Кроме того застройщики продают, в основном, «голые стены», т.е. еще дополнительно потребуются средства на ремонт помещения.

Пример 1. Переселенец живет один. По программе «Доступное жилье» он может рассчитывать на квартиру общей площадью 31,5 кв. м (21 кв. м + 10,5 кв. м). Государство погасит стоимость 15,75 кв. м (т.е. 50% от 31,5 кв. м, остальную часть платит гражданин).

Если данный переселенец выбрал квартиру, скажем, площадью 40 кв. м, то государство все равно выдаст средства только на 15,75 кв. м, а оставшиеся 24,25 кв. м человек будет оплачивать сам.

Пример 2. Семья состоит из 3-х человек (например, мать, отец и ребенок). По программе «Доступное жилье» они могут рассчитывать на квартиру общей площадью 73,5 кв. м (21 кв. м *3 чел. + 10,5 кв. м). Из них государство оплатит за 36,75 кв. м (73,5 кв. м / 2), остальные 36,75 кв. м – покрывает семья.

Если данная семья выбрала квартиру общей площадью 100 кв. м, то государство «погасит» 36,75 кв. м, а 63,25 кв. м оплатит семья.

Согласно данным «Держмолодьжитло», размер государственной поддержки высчитывается по формуле: «Площадь (см. выше) * Стоимость (не более предельной стоимости 1 кв м)».

«Предельная стоимость» также высчитывается по формуле: «Опосредованная стоимость 1 кв. м * Коэффициент».

«Опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья утверждается приказом Министерства регионального развития строительства и ЖКХ. На данный момент действует приказ Минрегиона № 335 от 06.12.2018 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», в котором указаны показатели по каждой области:

Коэффициент также утвержден:

1,75 – для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков;

1,50 – для городов-областных центров и городов областного значения с населением свыше 300 тыс. чел.;

1,25 – для городов областного значения с населением 100-300 тыс. чел.;

1,00 – для других населенных пунктов.

Теперь рассчитаем сумму, которую покроет государство для приведенных выше семей.

Пример 1-а. Одинокий переселенец решил купить 1-комнатную квартиру в Киеве. По программе «Доступное жилье» он может рассчитывать на жилье общей площадью от 31,5 кв. м (вне зависимости от количества комнат).

Для Киева:

«Опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим приказ Минрегиона) по г. Киеву – 13 849 грн за 1 кв. м;

Коэффициент для Киева – 1,75.

Итоговый расчет: 31,5 кв. м * (13 849 грн * 1,75) = 763 426 грн. Из них государство оплачивает 50%, т.е.: 763 426 грн / 2 = 381 713 грн.

Таким образом, одинокий переселенец при приобретении квартиры в Киеве может рассчитывать по программе «Доступное жилье» максимум на 381 713 грн. Остальную часть стоимости квартиры он должен будет оплатить сам (за счет сбережений, кредитования, ипотеки и пр.)

Например, в Соломенском районе Киева строится жилкомплекс (сдача в конце 2019 года, т.е. «укладываемся» в срок до 12-ти месяцев сдачи в эксплуатацию), в нем 1-комнатная квартира общей площадью 36,56 кв. м стоит 786 040 грн (21 500 грн за 1 кв. м). По программе «Доступное жилье» государство переселенцу может дать максимум 381 713 грн. Поэтому гражданин самостоятельно должен будет оплатить 404 327 грн.

Пример 1-б. Одинокий переселенец решил купить 1-комнатную квартиру в городе Ирпень (Киевская обл.). По программе «Доступное жилье» он может рассчитывать на жилье общей площадью от 31,5 кв. м. (вне зависимости от количества комнат).

Для Ирпеня:

«Опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим приказ Минрегиона) по Киевской области – 11 734 грн за 1 кв. м;

Коэффициент. Ирпень является городом областного значения. Согласно крайним данным Главного управления статистики в Киевской области, население Ирпеня на 1 февраля 2019 года составляет 96 229 чел. Поэтому в шкале коэффициентов берем параметр «для других населенных пунктов» – коэффициент 1,00. (Как только в Ирпене численность населения превысит 100 тыс. чел., то можно будет применить коэффициент 1,25 – «для городов областного значения с населением 100-300 тыс. чел.»).

Итоговый расчет: 31,5 кв. м * (11 734 грн * 1,00) = 369 621 грн. Из них государство оплачивает 50%, т.е.: 763 426 грн / 2 = 184 811 грн.

Таким образом, одинокий переселенец при приобретении квартиры в Ирпене может рассчитывать по программе «Доступное жилье» максимум на 184 811 грн.

Например, в Ирпене жилкомплекс уже введен в эксплуатацию. Цена от застройщика за 1-комнатную квартиру площадью 40 кв. м – 616 173 грн (15 404 грн за 1 кв. м.). Из них государство по программе «Доступное жилье» может оплатить максимум 184 811 грн. Т.е. 431 362 грн переселенец должен будет покрыть сам.

Пример 2. Семья переселенцев из 3-х человек решила купить 2-комнатную квартиру в Запорожье. По программе «Доступное жилье» она может рассчитывать на жилье общей площадью 73,5 кв. м. (вне зависимости от количества комнат).

Для Запорожья:

«Опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим приказ Минрегиона) по Запорожской области – 11 476 грн за 1 кв. м;

Коэффициент. По Запорожью нет отдельного коэффициента, но Запорожье – областной центр. Коэффициент «для городов-областных центров» – 1,50.

Итоговый расчет: 73,5 кв. м * (11 476 грн * 1,50) = 1 млн 265 тыс. 229 грн. Из них государство оплачивает 50%, т.е.: 1 265 229 грн / 2 = 632 615 грн.

Таким образом, семья из 3-х человек при приобретении квартиры в Запорожье может рассчитывать от государства по программе «Доступное жилье» максимум на 632 615 грн. Остальные средства по стоимости квартиры она должна будет оплатить сама (сбережения, кредиты, ипотека и пр.)

Например, в Запорожье уже сдан в эксплуатацию жилкомплекс. В нем цена 2-комнатной квартиры общей площадью 90,04 кв. м – 1 359 604 грн. Государство оплатит 632 615 грн, а семье придется доплатить 726 989 грн.

Обращаем внимание, что приведенные расчеты являются примерными. Точную сумму средств, которые может выплатить государство по программе «Доступное жилье», необходимо узнавать индивидуально в Госфонде содействия молодежному жилищному строительству (https://www.molod-kredit.gov.ua).

Как сообщалось ранее, в 2018 году по программе «Доступное жилье» из выделенных 100 млн грн не были израсходованы около 12 млн грн, т.к. программа заработала только в ноябре. В Донецком регионе по этой программе в 2018 году приобрели всего 4 квартиры.

В госбюджете-2019 на программу«Доступное жилье» заложены также 100 млн грн, которых хватит на покупку жилья примерно для около 300 человек.

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