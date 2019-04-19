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В Горловке показали площадь Революции (Фото). Новости

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В Горловке показали площадь Революции (Фото)

ДН

19.04.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна в соцсети показала свою прогулку по центральной части города.  

Так, горловчанка побывала на площади Революции 1905 года, где расположены гостиница «Родина» и КСКЦ «Стирол». Также она показала район, где находится учебное заведение «профессиональный лицей №25».  

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