В Горловке показали площадь Революции (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна в соцсети показала свою прогулку по центральной части города.
Так, горловчанка побывала на площади Революции 1905 года, где расположены гостиница «Родина» и КСКЦ «Стирол». Также она показала район, где находится учебное заведение «профессиональный лицей №25».
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