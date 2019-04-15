Изъято оборудование на полтора миллиона: На Луганщине прекращена незаконная деятельность по переработке древесины (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области прекращена незаконная деятельность по переработке древесины. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, проведена отработка субъектов хозяйственной деятельности на территории Луганской области. В ходе отработки города Рубежное (Луганская обл.) выявлено предприятие, которое осуществляло деятельность по переработке и реализации древесины, деревянных поддонов, опилок без государственной регистрации и соответствующих разрешительных документов.

В результате проведенных мероприятий изъято 320 деревянных поддонов, опилки на площади 15 кв. м, 4 ленточных пилорамы, 10 станков и другое оборудование на общую сумму около 1,5 млн грн. В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен административный протокол.