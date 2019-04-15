Аэропорт слабо восстановить: В Донецке обсуждают проект мемориала Захарченко (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке «власти» предлагают местным жителям выбрать проект мемориального комплекса первому «главе ДНР» Александру Захарченко.

Объявленное голосование должно завершиться 30 апреля. На выбор дончанам предлагается 5 вариантов:

На местных интернет-ресурсах так описывают предлагаемые дончанам варианты:

Вариант 1. Основная часть композиции – мультимедийный музей, в котором собрана экспозиция о жизни Захарченко, о его деятельности на посту «главы ДНР». Рядом с музеем предлагается посадить дерево (предварительно дуб). Проект предусматривает мемориальную стену с барельефом Захарченко и его высказываниями.

Вариант 2. «Музейная композиция символизирует Донбасскую землю». Александр Захарченко изображен на одной из колонн. На остальных колоннах размещены плиты с надписями — цитаты первого «главы», воспоминания друзей и соратников, факты биографии Захарченко. Перед портретом Захарченко – вечный огонь в виде постамента с никогда не затухающими свечами.

Вариант 3. Слева – памятник в виде шагающего Захарченко, за спиной которого изображены силуэты людей. Справа – статуя архангела Михаила, выполненная из бронзы, и изображение взрыва, повлекшего смерть Захарченко. За спиной архангела изображены лики святых.

Вариант 4. В центре композиции – памятник Александру Захарченко. Справа располагается современный музей с мультимедийной видеостеной, на которой могут транслироваться видеоролики о «ДНР», о жизни Захарченко, воспоминания его друзей и товарищей. В музее будет предусмотрена экспозиция личных вещей Захарченко. Слева от памятника – парк со скамейками для посетителей.

Вариант 5. «Динамичная композиция характеризует стремление вверх – к лучшему и большему. В то же время подразумевается опора и поддержка». Композиция формирует своего рода триумфальную арку и главный вход в парковую территорию. На опорах двух экспрессивных форм должны быть высечены барельефы, описывающие историю событий. Подсветка внутренних плоскостей точечными светильниками – стилизованная отсылка к звездному небу. Интерактивный музей, где главным инструментом демонстрации является большая видеостена.

Дончане неоднозначно восприняли данную инициативу. В частности, некоторые люди идею поддерживают:

Саша: «Не, ну, может, у нас в Донецке хоть что-то новое построят. А не переоткроют что-то старое с новой добавкой в названии»;

Диана: «Речь идет о том, чтобы увековечить память Захарченко, нашего главы, человека, который многое сделал для людей. И я считаю, что такой памятный знак обязательно должен быть в Донецке»;

Владимир: «Как по мне, так уровень жизни упал во всех смыслах. Дураком же надо быть, чтобы не понимать – как глава республики он был вполне хорош».

При этом многие жители Донецка высказывают возмущение:

Валерия: «Да вы ах****ли там вовсе! Памятник вору и бандиту, которого грохнули в кабаке?! А если бы и Ташкента там грохнули, ему бы тоже памятник поставили?! Дебилы!... Настолько хорош, чтоб миллионы на мемориал ему отвалить? Серьезно? Он вообще не был никаким главой: он, как и Пушилин, марионеточный лидер. Что Путин скомандует, то они и выполняют. Устроили из Донбасса кормушку для бандюков, а им потом еще и памятники ставить»;

Юрий: «Хороших людей в ресторанах не валят. Он рассказывал, что сделает рай на этой земле, но забыл уточнить, что для себя и приближенных»;

Денис: «Идиотизм! Памятники ставят людям, сделавшим вклад в развитие государства, литераторам, ученым, космонавтам... Вы сначала у людей спросите, хотят они ему памятник ставить или нет. Ведь республика, как-никак, "народная"»;

Евгения: «Я все время нахожусь в Донецке… И да – я против памятника!»;

Евгений: «Когда этот дурдом закончится? Донецк превратили в кузницу бичей и алкашей! Какие памятники?»;

Никита Н.: «Куда мы катимся? Дорог нет, зарплаты маленькие, цены заоблачные, а мы памятники ворам ставим. Вы бы еще Пушилину памятник поставьте при жизни»;

Михаил: «За то, что превратил Донецк в Сомали?».

Также критики досталось и самим проектам – как от тех, кто считает Захарченко вором и бандитом, так и от тех, кто считает, что он был хорошим «главой республики»:

Наталья Л.: «Памятник должен быть достоин нашего первого главы. Эти проекты мне не понравились»;

Наталья С.: «На памятник более-менее похож только третий вариант. Все остальные напоминают какие-то остановочные павильоны»;

Дмитрий: «2-й вообще на какую-то заправку больше похож»;

Елена: «5-й, хоть непонятно, что это. Типа просто арка/постамент».

Дончане предлагают «властям» обратить внимание на множество проблем в городе, вместо того, чтобы тратить деньги на памятник:

Виталий С.: «Строить на деньги желающих. Посмотрим, как они своего "батьку" любили»;

Виталий Е.: «Дороги бы лучше сделали, а то, как на фото, в городе их явно нет... Зарплаты бы подняли, пенсии. Для людей что-то сделали, а не вваливали денег в памятник. Еще больше отмыть»;

Александр: «Лучше бы з/п людям подняли или пенсии. На ваши жалкие крохи смотреть тошно! Какой, памятник? Память в сердцах живет. Хотите бабки попилить, так и скажите – нам нужно больше золота»;

Виктория: «Вообще-то, памятники начинают ставить после войны. Вы сперва верните мир в Донецк, восстановите разрушенное, накормите стариков и обездоленных, а потом думайте о памятниках. И желательно ставить памятники за счет пожертвований»;

Сергей: «А если поставить что-либо менее пафосное... Соответствующее уровню жизни людей в республике?»;

Никита С.: «Медицина в *опе. Мы детей не можем вылечить, нечем! Все, что было из оборудования и медтехники – давно устарело, техническое обслуживание отсутствует… У нас детская смертность шкалит, у нас, в принципе, со смертностью вопрос остряк! Инсульты, онкология кругом! У нас население за чертой бедности! Пенсионеры полуголодные сидят, а мы будем водить показывать Ташкента, Захарченко, Губарева, Стрелкова. Их особняки, кортежи иномарок и прибранное к рукам?! Где новые интернаты, новые перинатальные центры, научные лаборатории?! Где хоть что-то, кроме кабаков и шмоточных магазинов?!»;

Виталя: «Самый лучший ему будет памятник – это пару-тройку сотен новых деревьев в городе высадите, миллион роз посадите или попробуйте сделать так, чтоб мусорники хотя бы 2 раза в неделю убирали»;

Алла: «Аэропорт слабо восстановить? И дайте ему имя в честь».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану. «Аллею славы» в «ДНР» возвели летом 2017 года на краю кладбища, на месте бывшей лесопосадки. Здесь находятся могилы «Гиви» (командир незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаил Толстых, взорван в Донецке 8 февраля 2017 года), «Моторолы» (командир НВФ «Спарта» Арсен Павлов, взорван в лифте жилого дома в центре Донецка 16 октября 2016 года).

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