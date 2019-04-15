Комендантский час, может, и днем ввести: В Макеевке «минировали» супермаркет. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) «минировали» супермаркет. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Как сообщают макеевчане, 13 апреля неизвестные «заминировали» супермаркет «Галактика». «Откуда поступило сообщение, пока не уточняется. На место происшествия oперативно прибыли службы МЧС, cкорые, МВД и саперы, эвакуировали людей, провели проверку. Kак oказалось – миниpование было ложным», – пишут в местном паблике.

Люди по-разному отреагировали на сообщение. Некоторые отнеслись к ситуации иронично:

Иван: «Хм, комендантский час, может, и днем ввести?»;

Дмитрий: «Кого-то с работы не хотели отпускать».

Некоторые жители Макеевки считают, что это были «учения», другие с ними не согласны:

Виктория: «Бред, учения были»;

Юля: «Нифига себе – учения. Нормально так, поедешь за плиточкой и поседеешь за 2 минуты. Все было перекрыто от Чайкинского кольца до Батова»;

Майя: «Если были учения, должны были официально это подтвердить или предупредить».

При этом «официальная» информация о происшествии на сайте «МВД ДНР» отсутствует.

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