Прохожие готовы были устроить самосуд: В Луганске пьяный водитель вылетел на тротуар (Фото). Новости

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Прохожие готовы были устроить самосуд: В Луганске пьяный водитель вылетел на тротуар (Фото)

15.04.19 08:37dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают луганчане, авария произошла 12 апреля: иномарка двигалась со скоростью свыше 100 км/ч, вылетела на тротуар. «По счастливой случайности, не пострадала девушка, которая гуляла с ребенком по тротуару в этот момент. Прохожие готовы были устроить самосуд на месте», – пишут люди в луганском паблике.

Также сообщается, что водитель и пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения. Информация о пострадавших уточняется.

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