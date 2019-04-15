За пенсией: По «линии жизни» через «линию смерти» . Статьи

Буквально пару дней назад штаб операции Объединенных сил сообщил, что 11 апреля в очереди на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» со стороны контролируемой Украиной территории умер мужчина.

«В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 г. р., срочно вызвал автомобиль скорой помощи. Около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего. В 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт», – говорится в сообщении.

Родственники умершего, которому так и не удалось пересечь линию разграничения и вернуться домой, сообщили, что заберут его тело для захоронения на временно неподконтрольную территорию.

Скоро дойдет до сотни…

Украинская сторона Группы по контролю за соблюдением Минских соглашений (СЦКК) акцентировала, что данный случай «произошел вследствие создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований», что, среди прочего, делает практически невозможным оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи мирным жителям.

Это было далеко не первое заявление подобного рода. Потому, что это был далеко не первый человек, жизнь которого окончилась при подобных обстоятельствах. Это был уже 17-й мирный житель, который умер при пересечении линии соприкосновения на Донбассе в нынешнем году.

А в прошлом 2018 году при пересечении контрольно-пропускных пунктов «Л-ДНР» или украинских КПВВ умерло и вовсе 50 мирных жителей. Эти цифры как-то больше напоминают сводки боевых действий, чем мирный процесс.

На все это в начале нынешнего месяца обратили внимание в ОБСЕ. «За этот [2019-й] год инциденты, связанные с минами и боеприпасами, а также нарушение режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже унесли жизни 20 гражданских лиц. Кроме того, с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста. Гражданское население Донбасса до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену», – заявил глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

И действительно, периодические сообщения о том, что какой-либо пенсионер умер, пытаясь пересечь линию разграничения на Донбассе, в последнее время уже стали нормой.

Умерли при пересечении

Первые в нынешнем году случаи произошли 10 января. В тот день на КПП «Горловка» («ДНР», бдиз Майорска) от сердечного приступа умерли сразу трое мужчин –1939, 1949 и 1959 годов рождения. По информации представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, мужчины очень долго находились в очереди для пересечения линии разграничения, и у них не выдержало сердце.

16 января на КПП «Горловка» («ДНР») от сердечного приступа скончалась 70-летняя женщина.

18 января между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер 73-летний мужчина. В сопровождении дочери он направлялся из «ЛНР» на контролируемую Украиной территорию.

Следующий случай произошел уже 21 января возле КПП «Станица Луганская». «Мужчина 1946 года рождения вместе с женой направлялся со стороны неподконтрольной Украине территории (на украинское КПВВ). Он умер между нулевыми блокпостами, не дойдя до украинского блокпоста 100 метров. По предварительной информации, у мужчины было больное сердце. Это и стало причиной смерти», – сообщили тогда представители Северодонецкого офиса Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

28 января при пересечении линии соприкосновения возле КПВВ «Станица Луганская» на пункте обогрева потерял сознание 68-летний мужчина, которого, несмотря на оказанную неотложную помощь, реанимировать не удалось. Он вместе с женой и сыном направлялся в «ЛНР». Сам пенсионер проверку на КПВВ прошел, и ждал, пока процедуру пройдут родные.

Уже 7 февраля были зафиксированы два случая. Сначала ЧП произошло на «республиканском» КПП «Горловка». 62-летний Василий Дудников в автобусе ожидал прохождения блокпоста «ДНР» для дальнейшего перехода на подконтрольную территорию. В автобусе мужчине стало плохо, до приезда «скорой» с ним проводили реанимационные мероприятия, но приехав, медики констатировали факт смерти. Отмечалось, что у него уже были проблемы с сердцем, и он недавно перенес сердечный приступ.

В тот же день на КПП «Александровка» («ДНР») умер 75-летний профессор Донецкого медицинского университета Юрий Крюк. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Примечательно, что профессор не стоял в очереди. Он сразу подъехал к шлагбауму, поскольку ехал с больной женой, и его пропустили к окну регистрации. Однако, сразу после того, как он вышел из машины, ему стало плохо, он упал и спасти его не смогли…

12 февраля в «ДНР» на КПП «Александровка» («Каргилл») от сердечного приступа скончался пожилой мужчина.

23 февраля на «республиканском» КПП «Александровка» под Донецком умер 74-летний мужчина.

27 февраля на КПВВ «Станица Луганская» от сердечного приступа умер мужчина 1952 г. р. Он вместе с женой направлялся с подконтрольной Украине территории в «ЛНР». Мужчине стало плохо, фельдшеры пытались его спасти, но безуспешно.

15 марта умерло двое граждан. 64-летнему пассажиру такси стало плохо по дороге на контролируемую территорию после блокпоста «Березовое-2». Старший наряда КПВВ «Новотроицкое» вызвал машину «скорой помощи», которая прибыла через 10 минут. Однако по приезду медики констатировали факт смерти, предварительный диагноз – инфаркт. Тело забрали родственники.

Буквально через час после этого уже при попытке пересечь пункт пропуска «Майорское» и въехать на контролируемую Украиной территорию мужчине стало плохо. Он потерял сознание и умер, несмотря на все усилия украинских медиков. Родные умершего заявили, что перевезут тело обратно в «ДНР».

Печальную статистику продолжила женщина, которая скончалась на КПВВ «Станица Луганская» 18 марта. «Умершей было 85 лет. Утром женщина, которая была в коляске, в сопровождении родственников проходила физическую идентификацию у мобильного офиса "Ощадбанка". Приблизительно в 8:20 женщине стало плохо. Медики и пограничники оказывали ей помощь, однако, почти через час она умерла», – говорится в сообщении монитора Северодонецкого офиса Благотворительного фонда «Право на защиту» Оксаны Пономаревой. Эту же информацию подтвердили в ОБСЕ, уточнив, что «86-летняя женщина из Луганска скончалась в медпункте после того, как ранее она потеряла сознание в очереди на выход из подконтрольных правительству районов».

27 марта на КПП «ЛНР» близ Станицы Луганской скончался 60-летний мужчина. Наблюдатели ОБСЕ отмечали, что смерть произошла «после того, как он прошел через блокпост вооруженных формирований в направлении подконтрольных правительству районов. Спустя около 2 часов член вооруженных формирований сообщил команде СММ, что тело умершего перевезут на фургоне в Луганск для дальнейшей экспертизы».

И смерть пенсионера 11 апреля.

Кто виноват?

Игнорировать такое обилие смертей пожилых людей на линии разграничения и на ближних подступах к ней в какой-то момент стало невозможно. Потому, начался активный поиск ответа на сакраментальный вопрос: «Кто виноват?». Итог поиска был вполне предсказуем.

«На контрольных пунктах въезда-выезда украинские пограничники и СБУ-шники намеренно создают препятствия и всячески затягивают процесс пропуска транспорта и мирных граждан на КПВВ», – заявил еще в феврале нынешнего года начальник пресс-службы управления «народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

В Украине категорически не согласились с подобными утверждениями. И показали пальцем на противоположную сторону. «Если проанализировать количество смертей – это те люди, которые шли к нам с временно оккупированной территории. Процесс ожидания по ту сторону поребрика, возможно, и спровоцировал сердечные проблемы у этих людей. Это не только мои мысли. Если почитать отзывы граждан, которые пересекают линию разграничения, то действительно у них есть серьезные претензии к блокпостам по ту сторону, ко времени ожидания и условиям пересечения», – парировал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

С другой стороны, он признал, что украинская сторона не может отдать предпочтение комфорту, если есть риск и угроза безопасности людей. «Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях при пересечении линии разграничения. В основном люди умирают от последствий сердечно-сосудистых заболеваний. Я знаю точно, что Украина, со своей стороны, сделала все, чтобы упростить переход. Чтобы он проходил в человеческих условиях. Подавляющие число жителей оккупированных территорий жалуются на то, что создаются искусственные барьеры с противоположной стороны. Там процветает вымогательство. Искусственно собирается большая очередь, а потом всех этих людей в какой-то момент без досмотра пропускают. И большая масса людей оказывается между двумя КПВВ», – сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Граждане, пересекающие линию разграничения, также подтверждают, что основные столпотворения и многочасовые очереди их ожидают на контрольно-пропускных пунктах «ДНР», а украинские КПВВ они проходят менее чем за полчаса. Дошло до того, что 23 марта на «республиканском» КПП «Александровка» мирные жители перекрыли движение в знак протеста.

«Ускорение и перестройка»?

Так или иначе, ситуация оставалась неопределенной недолго. Как известно, еще в последних числах 2018 года «глава ДНР» Денис Пушилин провел «прямую линию» с населением, в ходе которой получил целый букет самых разнообразных жалоб на работу КПП «ДНР». Некоторые улучшения он тогда пообещал уже к весне нынешнего года.

Однако, уже в начале февраля глава «народного совета ДНР» Владимир Бидевка заявил, что «власти ДНР примут необходимые меры для ускорения процесса пересечения КПП на линии соприкосновения в Донбассе».

«На сегодняшний день в ДНР достаточно остро стоит вопрос о ситуации на КПП, в связи с чем с 28 января этого года на каждом из четырех действующих на линии фронта пропускных пунктов ситуацию с очередями изучают парламентарии (ДНР). Сейчас ими выявлен ряд проблем, замедляющих пересечение. К ним, в частности, относятся недостаток кадров, отсутствие указателей вблизи пунктов, а также неочищенные от снега подъезды к объектам», – заявил он. Также он признал отсутствие единой базы данных людей, пересекающих линию соприкосновения.

С тех пор прошло два месяца, принципиальных изменений к лучшему не заметно. И очередной умерший пенсионер, пытавшийся пересечь линию разграничения, наглядное тому подтверждение.

А тем временем, количество людей, пересекающих линию разграничения растет. По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, только в марте линию пересекли почти 1,142 млн человек.

Кто все эти люди и почему они в таком возрасте и при таком состоянии здоровья едут через линию разграничения, реально рискуя при этом своей жизнью?

За пенсией

«По данным нашего регулярного опроса на КПВВ, фактически вся миграция, которая идет на линии соприкосновения, — это люди, которые постоянно находятся на неподконтрольной территории. Более 60% людей, пересекающих пункты пропуска — лица старше 60 лет. Поэтому очевидно, что люди перемещаются, чтобы реализовать свои права, предусмотренные конституцией и законами Украины, и получать пенсию», – сообщила координатор Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

Поскольку механизма выплаты пенсий жителям неконтролируемой Украиной территории так до сих пор и не существует, украинские пенсионеры, постоянно живущие в «ДНР» и «ЛНР», вынуждены становиться на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). При этом как бы считается, что они реально переехали на контролируемую территорию и живут там.

Чтобы поддерживать эту «легенду» они вынуждены минимум каждые 60 дней (т.е. каждые 2 месяца) пересекать линию разграничения для прохождения различных процедур, таких как регулярные проверки по месту задекларированного жительства или идентификации в «Ощадбанке». Других вариантов получать свою законную пенсию у них нет.

Именно этим и объясняется такой оживленный траффик людей преклонного возраста через линию разграничения.

Невиновных нет…

Официальная же позиция украинских властей по тому поводу заключается в том, что жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, испытывающим сложности с передвижением из-за инвалидности либо преклонного возраста, их пенсии выплатят только после установления на неподконтрольных территориях международной администрации. И никак не раньше.

То есть, сам процесс перемещения через линию разграничения людей, которым по состоянию их здоровья уже не стоило бы куда-либо перемещаться, является прямым следствием, в том числе, официальной политики Украины по отношению к жителям неконтролируемых территорий.

«Власти ДНР и ЛНР» можно с полным правом упрекнуть в создании сложностей и проблем для украинских пенсионеров при пересечении линии соприкосновения, а также в низком уровне «республиканских» пенсий, на которые людям трудно выживать. Но и украинские власти можно с не меньшим правом упрекнуть в том, что эти пенсионеры вообще вынуждены постоянно куда-то перемещаться, чтобы получить свои законные украинские пенсии.

Отметим, что ни Грузия, ни Молдова также не выплачивают пенсии на неподконтрольных территориях (в Приднестровье, или Абхазии, Южной Осетии). Но там нет привязки ни к какой «справке переселенца». Деньги просто поступают на банковскую карту, снять средства с которой можно на подконтрольной государствам территории, а идентификацию в Грузии вообще можно пройти по скайпу.

«В большинстве случаев пожилые люди умирают от заболеваний сердца, чаще всего – летом или зимой, когда очень жарко или очень холодно. Пересечение линии разграничения занимает от 4 до 8 часов и пенсионерам необходимо преодолевать эти препятствия, чтобы получить свои законные пенсии. Нужно избавить людей от необходимости пересекать линию разграничения так часто – сделать большим интервал, с которым пенсионеры ездят на проверки, или вообще отказаться от него в пользу более технологичных методов проверки. За 5 лет Украина должна была решить эту проблему», – считает менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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