Стоимость пасхальной корзины: На что изменились цены (Инфографика). Новости

В этом году тот, кто решил печь пасхальный кулич дома, на покупку необходимых продуктов потратит 109 грн, что на 7 грн, или на 7,9%, больше, чем в прошлом году, подсчитали специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК). А пасхальная корзинка, в которую входят пасха, крашенки и буженина, обойдется в 260,72 грн, что почти на 15 грн, или на 5,8%, больше, чем год назад. Для сравнения: в 2018 году пасхальная корзинка «потяжелела» сразу на 83%, или почти на 100 грн, пишет «Сегодня».

Инфографика: «Сегодня»

За год подорожало большинство ингредиентов кулича, снизилась цена только на сахар и яйца. Аналитик УАК Неля Онищенко отмечает, что, например, мука медленно, но стабильно дорожала на протяжении года.

«На начало апреля этот рост составляет 16,5%, кило муки обойдется в 13,7 грн, год назад было 11,76 грн. Среди главных причин – стоимость зерна, которое за год подорожало на 8%. Растет также цена на молочные продукты, и лишь сезонность вносит коррективы, немного замедляя динамику. Сейчас украинцу, чтобы купить молоко, нужно потратить 23,8 грн/л, что на 9,8% дороже, чем год назад, масло подорожало на 9,5%, до 200 грн/кг. Стоимость изюма за год поднялась на 14,2%, до 143 грн/кг, дрожжей – на 26,2%, соли – на 33,4%. Смягчило ситуацию снижение цен на сахар и яйца», – подсчитала Онищенко.

По словам Онищенко, среди общих причин подорожания продуктов – увеличение себестоимости производства. Только в январе – феврале издержки производства в растениеводстве выросли на 4,7%, а в животноводстве – на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще одна проблема – постоянное сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней.

Несмотря на Пасху, цена на яйца немного снизится (около 1 грн на дес.), на сахар сохранится стабильной. На 3-5% (4-5 грн/кг) могут подорожать к праздникам свинина и мясные изделия. Причины традиционные – конец поста, плавно переходящий в майские праздники, когда многие поедут на пикник с шашлыками, поднимая спрос на мясо. Возможен рост цен на овощи в связи с предпраздничным ажиотажем, но это будет касаться рынков, тогда как супермаркеты будут привлекать покупателя акционными предложениями.

Украинцы активно ищут в онлайне пасхальную атрибутику. По данным Prom.ua, наиболее популярны искусственные цветы (34 грн) и корзинки (плетеные из лозы – 165 грн). Еще в топ-5 товаров входят формы для выпечки (железные – 165 грн, бумажные – 60 грн), блендеры (470 грн), салфетки (53 грн).

«Украинцы заказывают праздничный декор – ангелов, деревянные пасхальные игрушки в виде цыплят и кроликов, деревянные крашенки. А с прошлого года в моде панетонне – сладкий итальянский пирог с засахаренными фруктами», – рассказала пресс-секретарь Prom.ua Лилия Овчинникова.

По ее словам, пирог обойдется в 247 грн, а декор – в 45-300 грн.

Топперы – любопытный тренд пасхального декора этого года. Они украшают верхушку паски. Популярные варианты топперов – пряники в виде крашенок, кроликов и цыплят на шпажках (75 грн за 3 шт.). Еще актуальны топперы из фанеры с тематическими надписями (180 грн). А на замену пластиковым подставкам под паски и крашенки приходят экологичные – из дерева и фанеры (набор за 550 грн).

«Зачастую мастера сами украшают подставки резными элементами, гравировкой или декупажем. Но некоторые изделия из фанеры делают без декора. Получаются подставки-раскраски. Их можно расписывать акриловыми красками», – говорит руководитель Crafta.ua Ольга Костюк.

По ее словам, нынче популярны и семейные наборы украшений для корзин разного размера в едином стиле. Их декорируют лентами, цветами ручной работы, перьями и игрушечными кроликами (360 грн).

Перед праздниками украинцы активно ищут помощников для уборки дома (500-700 грн). Также популярная допуслуга – мытье окон. Если отдельно вызвать специалиста, который помоет окна, придется заплатить 400 грн. Также за день перед Пасхой люди будут передавать с курьерами пасхальные корзины. Доставка обойдется в 70 грн. А еще люди просят поваров испечь паски.

«В этом году заметили тренд: поварам поручают приготовить диетические и безглютеновые паски. За килограмм изделий готовы платить 170-250 грн», – отметила маркетолог Kabanchik.ua Ольга Сорока.

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