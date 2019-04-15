На украинском языке: В «ДНР» «военных» лечат просроченными лекарствами (Фотофакт). Новости

В «ДНР» во время лечения «военным» выдают бесплатные лекарства, среди которых встречаются просроченные, да еще и с этикетками на украинском языке. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Так одному из «военных» выдали сироп от кашля, срок годности которого закончился еще в апреле 2014 года. Судя по флакону, украиноязычной этикетке, этот препарат сохранился еще из довоенных запасов.

Правда, сторонники «республики» предлагают не концентрироваться на украинских этикетках. «Какими украинскими? Читай внимательно: сделано в Германии. Кто пишет, что лекарство украинское – дыбилы или провокаторы», – перебивает всех в обсуждении Владимир.

Также стараются оправдать «минздрав ДНР» тем, что сироп спиртовый, поэтому испортиться не мог:

«Empty Silence»: «Для сиропа это не так вредно, подорожник не портится»;

«М41220»: «Это настойка спиртовая. Что ей будет?».

Другие пользователи отмечают, что «военные» должны быть и за такие лекарства благодарны:

Никита: «Хоть лечат…»;

Яна: «Скажите спасибо. Для простых и такого нет, все за свои деньги»;

«Житель Донецка»: «Хорошо хоть так! Могли и подорожник приложить))».

«Какие военные, такие и лекарства. Сами же защищают всё это», – подводит черту обсуждению Павел.