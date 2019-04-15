Ситуация в пунктах пропуска утром 15 апреля: Проезда ожидали 195 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 15 апреля: Проезда ожидали 195 авто

ДН

15.04.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 15 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,7 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8230 человек и 1110 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7725 человек и 1430 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6180 человек и 1165 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3875 человек и 1015 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8675 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Андрей: «5:08. "Каргилл" 5:08 льготка от моста»;
  • Андрей: «5:28. Основная на мосту. Жесть!»;
  • Анатолич: «8:19. В Донецк в Марьинке очереди нет. Сразу запускают»;
  • Анатолич: «8:21. На "Каргилле" в Донецк льгота от блоков, основная ~30-40»;
  • «Young»: «8:26. Пускают быстро?»;
  • Анатолич: «8:27. Подъехал, сразу написал. Наверное, как обычно раз в 40 минут 5-8 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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