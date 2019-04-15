Ситуация в пунктах пропуска утром 15 апреля: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 15 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,7 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8230 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7725 человек и 1430 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6180 человек и 1165 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3875 человек и 1015 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8675 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «5:08. "Каргилл" 5:08 льготка от моста»;

Андрей: «5:28. Основная на мосту. Жесть!»;

Анатолич: «8:19. В Донецк в Марьинке очереди нет. Сразу запускают»;

Анатолич: «8:21. На "Каргилле" в Донецк льгота от блоков, основная ~30-40»;

«Young»: «8:26. Пускают быстро?»;

Анатолич: «8:27. Подъехал, сразу написал. Наверное, как обычно раз в 40 минут 5-8 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.