Извлекали спасатели: На Донетчине ребенок застрял между стенкой и диваном. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) вечером 14 апреля девочка застряла между стенкой и диваном. Извлекать ребенка из «плена» пришлось спасателям. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«14 апреля в 17:10 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что нужна помощь спасателей для извлечения ребенка, который застрял между стенкой и диваном. Происшествие произошло в одной из квартир на ул. Азовстальская в г. Мариуполь Донецкой области», – говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью трехколенной лестницы поднялись в квартиру на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома, с помощью шанцевого инструмента открыли балконную дверь и попали в квартиру.

«В квартире находился ребенок, который застрял головой между стенкой и диваном и не мог самостоятельно сдвинуться с места. Спасатели с помощью шанцевого инструмента передвинули диван и извлекли ребенка, после чего девочка была госпитализирована медиками», – сообщили в ГСЧС.