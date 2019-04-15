Сводка из зоны ООС за 14 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции укаринских войск:

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Водяного;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Невельского;

из автоматических станковых гранатометов – вблизи Широкино;

из станковых противотанковых гранатометов – в окрестностях Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм – вблизи Золотого-4;

из противотанковых ракетных комплексов – вблизи Крымского;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского;

из автоматических станковых гранатометов – в районе Новолуганского.

С начала текущих суток обстрелы позиций подразделений Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «сегодня с 07:50 по 08:05 украинские силовики вели огонь по селу Спартак к северу от Донецка. Выпущено 3 мины калибром 82 мм. Огонь по селу Васильевка к северу от Ясиноватой велся в период 07:40 по 09:00. По населенному пункту было выпущено 12 мин калибром 120 мм, произведено 40 выстрелов из зенитных установок, 7 выстрелов из СПГ, также применялось стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), Калиново, сел Пришиб и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».