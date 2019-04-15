Нападающий «Шахтера» подарил форму детям с инвалидностью (Фото). Новости

Нападающий «горняков» Жуниор Мораес передал комплекты формы «Шахтера» детям с особенностями развития. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«14 апреля тренировка маленьких футболистов превратилась в настоящий праздник. Жуниор Мораес подготовил им сюрприз: комплекты домашней формы "Шахтера" и специальный футбольный инвентарь», – рассказали в пресс-службе.

«Очень классная форма. Обожаю "Шахтер", за "горняков" болеет вся моя семья! В новой форме я буду тренироваться еще лучше», – поделился впечатлениями участник проекта Павел Сорока.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

В пресс-службе также напомнили, что в ноябре прошлого года Shakhtar Social открыл в Киеве первую площадку, где футболом смогут заниматься дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития. В столице партнером проекта выступила Академия cовременного образования А+, на базе которой проводятся тренировки.

«В течение шести месяцев, что мы работаем с ребятами, все без исключения очень сильно прогрессируют. Мы уже освоили позиции на поле, работаем с мячом, все упражнения выполняем в игровой форме. Ждем, когда потеплеет, чтобы заниматься на свежем воздухе», – рассказал тренер Максим Крупенин.