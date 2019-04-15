В «ДНР» рассказали, что сейчас делают с метро в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке появились слухи о затоплении метро, строительство которого безуспешно длилось не один десяток лет.

«Нет, метро не затоплено. Продолжаем откачивать воду, следим, чтобы тоннель не деформировался», – прокомментировал российским СМИ «начальник управления капитального строительства» Донецка Игорь Дубравин, чье «ведомство» сейчас обеспечивает поддержание тоннеля одной из веток донецкого метро.

Когда возобновится строительство метро в Донецке, не знает никто. И это зависит не только от окончания войны.

При этом нынешние местные жители не видят смысла в городском метро, т.к. его строительство и содержание слишком дорого для «республики»:

Иван: «Метро – как нищему мерседес. Его если построить, то дорого будет содержать, билет 20-30 руб. или больше, и то при условии, если всем платить, а в городе половина – пенсионеров и льготников»;

Максим: «ДНРу нашему только метрополитена и не хватает. Нам осталось возобновить строительство и пиз*ец придет сразу. Но, если и построить его, то на нем ездить никто не будет. Ибо проезд там не будет стоить 3 руб. [как сейчас в транспорте]. Почему не будет? Да потому что за льготников и пенсионеров будем доплачивать мы. Если Лукьянченко не смог выбить в 2013 году бюджет на эти вещи у страны, то Пушилин тем более не выбьет нигде! РФ поможет? Ага, щаз».

Другие акцентируют, что жили без метро, научились жить без железнодорожного и авиа- сообщения – и хорошо. Предлагают даже ликвидировать уже отстроенные части метрополитена:

Рая: «Закопать и не позориться, тем более тратиться на поддержку. Не будет никогда здесь метро, в благополучные годы не случилось, а сейчас – вообще не зачем»;

Николай: «Жили, живем и дальше жить будем – еще лучше. Стояли, выстояли и еще не один век простоим, с нами бог»;

Наталья П.: «Тема метро могла бы быть актуальной до войны, при Украине. Но не сейчас) Без метро жили – и ладно. А теперь ни ж/д, ни аэропорта. И вообще разруха»;

Наалья Д.: «Уже можно сказать: живем без ж/д и аэропорта – и ладно. Почти 5 лет прожили, значит, не особо-то и нужно».

Но с точкой зрения зрелых по возрасту дончан не согласно молодое поколение. «Ну если вас только вид из окна радует, то здрасте! А я молод, до всей кабалы нормально зарабатывал и аэропорт нужен был, а сейчас...», – оппонирует Константин.

Напомним, что в Донецке после успешного проведения Евро-2012 планировали создать наземное метро (монорельс) с использованием участков недостроенного подземного. Непосредственно строительство должно было начаться в 2016 году. Главная развязка должна была быть расположена на улице Федора Зайцева между «Пожаркой» и проспектом Павших коммунаров. Одна ветка будет направлена на железнодорожный вокзал и аэропорт. Вторая – в Ленинский район (микрорайоны Мирный и Текстильщик). Третья идет на «Мотель», а оттуда – в Буденновский и Пролетарский районы. В 2018-м основная часть проекта должна была быть реализована.

Читайте также: