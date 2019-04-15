Бывшего тренера донецкого «Металлурга» пожизненно отлучат от футбола, – СМИ. Новости

Волна наказаний за договорные матчи в украинском футболе докатилась до известного украинского тренера Александра Севидова. Как заявил в эфире программы «Великий футбол» ее ведущий Александр Денисов, 49-летний Севидов, в 2003-м выигрывавший «бронзу» чемпионата Украины с донецким «Металлургом», будет пожизненно отстранен от футбола, пишет «Сегодня».

«В рамках нескольких, не связанных между собой расследований по договорным матчам навсегда будут отлучены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент "Сум". И еще один человек, работавший во многих украинских клубах – это Александр Севидов. Решение об их дисквалификации появится в ближайшее время», – сообщил Денисов.

В разное время своей тренерской карьеры Александр Севидов возглавлял «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Днепродзержинск), «Гелиос» (Харьков), «Зимбру» (Кишинев), «Крымтеплицу» (Молодежное), «Говерлу» (Ужгород), «Карпаты» (Львов), «Металлист» (Харьков), «Мариуполь». В январе 2019 года Севидов стал главным тренером аутсайдера чемпионата Болгари – «Вереи», но, проработав там недолго, ушел в конце марта.