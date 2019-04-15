Травмирование горняков в Покровске: Полиция открыла уголовное производство. Новости

По факту гибели горняка и получения тяжелых травм еще двоими шахтерами на шахте в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) открыто уголовное производство. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции 13 апреля.

«В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области из-за обвала на шахте погиб рабочий, еще двое травмированы.

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