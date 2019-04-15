Мешали «службе безопасности»: Жители Донецка обсуждают переезд «бульварных» художников (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на месте прежнего вернисажа местных художников на бульваре Пушкина появилась табличка с надписью, что «художники переехали» ближе к Дламтеатру. Соответствующее фото было размещено в соцсетях.

Несмотря на то, что творцов «сместили» с прежнего места еще в начале года, не все дончане знали о переменах.

Андрей: «Мне нравилось, когда они здесь были!!! Разве они кому-то мешали?»;

Елена: «А вот этого вообще не понимаю... Почему убрали вернисаж, и кому он мешал? Вроде художники собирались куда-то идти с просьбами»;

Петр: «Что-нибудь хорошее сделать – это нет. А такое – всегда пожалуйста»;

«Много кому чего нравилось раньше, и теперь этого нет. Это реальность. Вернисаж мешал службе безопасности первых персон республики, которые обитают там недалеко. Это самое вероятное объяснение. Возможно сами художники знают больше», – отреагировала на недовольство земляков Наталья.

«А мне новое место нравится больше, теперь я почти каждый день любуюсь этой красотой )», – отметила Марина.

Дончане также не довольны, что со старого места выгнали и рынок коллекционеров, который с 2001 года находился здесь же, рядом с гимнастическим манежем «Шахтер».

Как сообщалось ранее, с 2005 года художники выставляли свои работы около Дворца спорта (гимнастический манеж) «Шахтер» – в начале бульвара Пушкина, где специально под них была реконструирована территория. Но в прошлом году у мастеров начались проблемы: сначала представители «администрации» города предъявили претензии в том, что идет незаконная торговля. Затем на протяжении нескольких недель «горадминистраторы» являлись на бульвар с вооруженными людьми и не позволяли выставлять полотна. В сентябре «полиция» неоднократно разгоняла вернисаж, что вызвало возмущения среди дончан.

Художники неоднократно ходили в «мэрию». В итоге, для них согласовали новое место – между кафе «Сепар» и драмтеатром. Но новый «пятачок» абсолютно не оборудован для выставок – картины приходится ставить на землю (в снег, и дождь), подпирая их штырями, отсутствуют санузлы, негде хранить экспонаты (ранее художники их оставляли на хранение во ДС «Шахтер»).

С прежнего места прогнали не только художников, но и антикварный рынок («Клуб коллекционеров»).

Официально причины «переездов» людям никто не озвучил. Но наиболее вероятной им видится то, что закрытие «пятачка» рядом с ДС «Шахтер» вызвано близостью к зданию «администрации главы ДНР» Дениса Пушилина и «народного совета ДНР». А вернисаж и антикварный рынок привлекали с пятницы по воскресение особо много посетителей.

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