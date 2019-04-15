На Донетчине нашли авто, которое вероятно сбило ребенка (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) вечером 13 апреля автомобиль сбил 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Патрульные обнаружили авто, которое, вероятно, совершило это ДТП. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«13 апреля около 20:00 по улице В. Стуса на пересечении с улицей Маяковского на пешеходном переходе неизвестный совершил наезд на 14-летнего гражданина. Водитель скрылся с места происшествия, а медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными переломами в Краматорский травматологический пункт. На место происшествия прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа, которые начали отрабатывать вышеуказанное ДТП», – сообщили в пресс-службе.

Во время отработки прилегающей территории через полчаса на ул. Юбилейной патрульные обнаружили авто, похожее по приметам, которые предоставили свидетели: разбитое лобовое стекло, а также фара и капот.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

Водителя в авто или рядом патрульные не обнаружили, поэтому для выяснения дальнейших обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.