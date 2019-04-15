Причастен к подготовке и совершению терактов: В Одессе осудили диверсанта. Новости

По материалам Службы безопасности Украины к семи годам и восьми месяцам лишения свободы приговорен одессит, причастный к подготовке и совершению терактов в разных регионах Украины. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году мужчина присоединился к диверсионно-террористической группе, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей. В составе группировки одессит занимался изготовлением взрывных устройств для совершения диверсий. По замыслу злоумышленников уничтожение стратегически важных объектов критической инфраструктуры должно было привести к дестабилизации общественно-политической ситуации и способствовать захвату террористами власти в регионах», – сообщили в СБУ.

Также сообщается, что правоохранители задержали участников группировки летом 2015 года. Во время обысков в одном из гаражных помещений, принадлежащих диверсантам, правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также самодельное взрывное устройство с электрическим взрывателем, предназначенный для совершения теракта в Николаеве.

«По заключению экспертов детали устройства идентичны тем, что использовались во взрывчатке при совершении терактов на одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года», – подчеркнули в СБУ.

Приморский районный суд Одессы признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Сейчас продолжается судебное разбирательство по пяти другим участникам группировки.