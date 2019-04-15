Минский процесс рассматривался как огромный шаг вперед, но уже исчерпал себя, – эксперт. Новости

Минский процесс был тяжелым необходимым шагом по политическому урегулированию ситуации на Донбассе, но он себя исчерпал. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 апреля, во время панельной дискуссии на тему «Как достичь мира на Донбассе?» сообщил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский.

По его словам, на сегодня в обществе и между кандидатами в президенты отсутствует диалог по сути вопросов, которые волнуют общество, которые требуют немедленного решения. «Для нас всех является важнейшим и самым больным вопросом – это, конечно, Донбасс, это ситуация на востоке, потому что там каждый день реально гибнут люди, наши солдаты. И края этому не видно», – сказал Корсунский.

Дипломат считает, что нужно признать: Минский процесс, который в свое время рассматривался как огромный шаг вперед по политическому урегулированию ситуации на востоке Украины, фактически себя исчерпал. «Достижение Минских договоренностей было тяжелым необходимым шагом, но факт, который уже фактически не требует даже доказательств – это то, с чем мы просто каждый день имеем дело… Это то, что не удается достигнуть ни стойкого перемирия, ни обмена пленными», – отметил он.

Корсунский добавил, что, по его информации, при высказывании украинской стороной любых разумных предложений «российская делегация просто встает и выходит». «Они делают вид: нас там нет, не было и не будет. Переговоры ведите с "ЛНР-ДНР", тут их представители, а нам до этого нет никакого дела», – сказал он.

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