ЦИК передала бюллетени на заграничные избирательные участки. Новости

Центральная избирательная комиссия Украины передала на заграничные участки бюллетени для голосования во втором туре выборов президента Украины. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба ЦИК.

«15 апреля Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины – и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам президента Украины для повторного голосования в заграничном избирательном округе, полученные от Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина"по изготовлению ценных бумаг. Всего на 101 заграничный избирательный участок было передано 436 тыс. 528 бюллетеней», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

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