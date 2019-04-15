Охраняется «конституцией ДНР»: В «республике» возмущены отказом «национализировать» недострои. Новости

В «ДНР» окончательно отказались от «национализации» недостроенных объектов, большинство из которых – жилые дома. Об этом свидетельствует комментарий «первого замминистра строительства и ЖКХ ДНР» Виталия Кижаева российским СМИ.

Он напомнил, что сейчас в «республике» насчитывается 163 недостроенных здания. Но изъять их у собственников невозможно, т.к. это не предусмотрено в «законодательстве ДНР». «До сих пор нет какого-либо очерченной нормативной базы, которая бы твердо регулировала процедуру национализации недостроев. И если применительно к объектам бюджетного строительства теоретически существуют пути передачи объектов недостроя, то частное строительство у нас считается неприкосновенным – частная собственность охраняется конституцией ДНР», – пояснил Кижаев.

Он добавил, что тех застройщиков, которые находятся в «республике», обязали принять все необходимые меры для охраны их объектов и «даже налагаются штрафы за нарушения требований строительного законодательства».

«Но если частный застройщик находится за пределами ДНР, его объект заброшен, не охраняется, то к нему невозможно применить никаких мер воздействия. В том числе передать объект строительства для завершения работ иному лицу (государству, например). Поэтому местные органы власти не имеют права осуществлять на частном объекте какие-либо мероприятия», – констатировал «замминистра».

Данная информация вызвала волну возмущений среди местных жителей, т.к. ранее «глава ДНР» Александр Захарченко заверял, что недострои будут «национализированы», достроены, а квартиры розданы нуждающимся.

Больше всего недостроев приходится на Донецк, поэтому и в социальных сетях недовольство выражают, в основном, дончане:

Валентина: «Национализировать, достроить и дать людям жилье!»;

Александр: «Такая вот народная республика. А сколько людей без жилья по общагам живут! Придумали бы ипотеки для людей, так нет. Пусть рушатся, но людям – болт»;

«Аноним»: «Дайте желающим квартиру в недострое – сами достроят!»;

Иван: «Через 5-10 лет будете разбирать эти руины за счет бюджета. К тому же неуплата налога на землю в течение 3-5 лет либо нахождение территории без присмотра позволяют решать вопросы с лишением права собственности»;

Инга: «Недострои разрушаются! Ни вашим, ни нашим. А люди без жилья!».

Люди акцентируют, что когда «властям» (тому же «министру доходов и сборов» Александру Тимофееву и «главе» Александру Захарченко) нужно было под себя и под российских кураторов «национализировать» все торговые сети, рынки, заправки, шахты, заводы – никто о незаконности и праве частной собственности не говорил:

Александр: «Как что-то прибыльное типа заправок, рынков, супермаркетов "АТБ" и так далее – быстро "национализировали". А когда нужно вливать деньги – то бла-бла-бла "частная собственность"»;

Андрей: «Как прибыльные рынки национализировать так это не частная собственность. А людей расселить, которые потеряли свое жилье в республике (!) – нет-нет, мы не можем. Вообще забили и забыли, ничем не помогают пострадавшим».

Также жители напоминают, что в предвоенные годы строительство большинства объектов в Донецке выполнялось либо фирмой сына Виктора Януковича, либо под его контролем. В этом и видят причину запрета на «национализацию».

Другие считают нынешнее решение «властей» логичным, т.к. в «республике» нет средств для того, чтобы достроить здания. «Чтобы это достроить, нужно выделить огромные деньги, которых нет и никогда не будет. Ну или чтобы кто-то вложился. Но кто сюда столько вольет? Дураков нет. Будет стоять десятилетиями и мхом обрастать», – считает Андрей.

Однако ему оппонируют, что нашли же деньги на восстановление того же Дворца молодежи «Юность» (по крайней мерее, в очередной раз пообещали, что найдут). «Да, в дворец "Юность" никому не нужный вложить бабло есть. Конечно! А тут в жилье людям нет конечно. Пусть так ы подвалах и живут», – возмущается дончанка Светлана.

Также люди констатируют, что ничего хорошего при «ДНР» ждать не придется:

Евгений: «Да, а могли бы все эти стройки уже быть в жилом состоянии, и столько же еще строиться. Но, увы, у нас – ДНР»;

Егор: «Колхоз из Донецка делают. Жаль, такой Город угробили».

«Не жили богато, не*ер и начинать», – пытается всех примирить Александр.

Как сообщалось ранее, всего в «ДНР» насчитали 163 недостроенных с довоенного периода объекта. Например, в Макеевке находятся 44 недостроенных здания, 26 из которых – многоэтажки. В 2017 году, еще при «главе ДНР» Александру Захарченко, в «республике» была якобы разработана программа по достройке высотных зданий, которые планировалось изъять в пользу «республики». Жилье в них в первую очередь хотели выдавать «военнослужащим и другим людям, которые сделали многое для республики».

По заверениям «министра строительства ДНР» Сергея Наумеца, все «муниципальные» недострои планируют восстановить к 2022 году. В частности, заявляли, что в 2018 году закончат работы на 6-ти таких недостроях в Макеевке, Горловке, Донецке, Углегорске и Енакиево. Однако на данный момент проекты так и не были реализованы.

Также Наумец сетовал, что «мы пытались выходить на застройщиков, собственников данных объектов, но почти никто на сегодня не изъявил желания сюда вернуться». При этом нашлось двое собственников, которые согласились на условия «ДНР» и решили завершить строительство двух зданий. Одно из них – жилкомплекс «Бульвар Сити», расположенный в центре Донецка, здесь восстановительные работы ведутся с начала 2018 года.

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