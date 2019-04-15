Эксперт: Идея приглашать в «Нормандский формат» США и Великобританию – контрпродуктивна. Новости

Идея приглашать в «Нормандский формат» США и Великобританию – контрпродуктивна. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 апреля, во время панельной дискуссии на тему «Как достичь мира на Донбассе?» сообщил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский.

«Мне кажется, что "Нормандский формат", со всем тем пониманием, как много важного для нас сделали Германия и Франция как посредники в диалоге с РФ, фактически не работает», – считает эксперт.

По его словам, идея приглашать туда американцев и британцев – контрпродуктивна. Приглашение американцев будет неприемлемо для россиян. Кроме того, Корсунский напомнил, что американцы сейчас входят в предвыборный цикл. «У них началась уже предвыборная кампания… То есть, началась серьезная борьба, которая как раз под конец года, когда у нас появится правительство, когда мы сформируем обновленную позицию, как раз эта борьба войдет в горячую фазу. И далее 2020-й год будет проходить под знаком борьбы за кресло президента США. Им не до нас», – сказал он.

«Британия застряла с Brexit и тоже вряд ли готова подключиться в полной мере к ситуации на Донбассе», – добавил он.

Напомним, Сергей Корсунский сообщил, что Минский процесс был тяжелым необходимым шагом по политическому урегулированию ситуации на Донбассе, но он себя исчерпал.

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