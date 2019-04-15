Полиция разыскивает мужчину, который сбил 14-летнего парня в Краматорске. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) полиция разыскивает водителя, который сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«14 апреля в 20:42 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице В. Стуса. Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля "Volvo", на перекрестке улиц В. Стуса и Маяковского совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате аварии 14-летний парень получил тяжелые травмы», – сообщили в полиции.

«В тот же день правоохранители нашли во дворе по улице Юбилейная брошенный автомобиль, которым было совершено дорожно-транспортное происшествие. Личность водителя установлена, однако мужчина скрывается», – добавили в пресс-службе.

По данному факту полицией открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается досудебное расследование.