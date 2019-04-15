Прошел кастинг: В Краматорске снимают короткометражку. Новости

В Краматорске (админситративный центр подконтрольной Украине части Донечины) приступают к съемкам корометражно фильма «Попутчик».
Режиссером выступил местный житель Дмитрий Кононов, который пояснил, что «Попутчик» – «это будет дорожное кино».
Уже прошел кастинг – на одну из главных ролей претендовали мальчишки от 10-ти до 14-ти лет. Вторую главную роль в короткометражке сыграет артист театра и кино Андрей Таран.
Съемки фильма запланированы на начало лета, а премьеру «Попутчика» можно будет увидеть уже этой осенью.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Кононов ранее снял короткометражный фильм «ЧайлдХуд» («Детство»), который был презентован в Киеве. Картину о проблемах воспитания, жестокости и насилии среди современных детей снимали летом 2017 года в региональном ландшафтном парке «Краматорский». На создание 20-минутного фильма потребовался месяц работы.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ
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