Прошел кастинг: В Краматорске снимают короткометражку. Новости

В Краматорске (админситративный центр подконтрольной Украине части Донечины) приступают к съемкам корометражно фильма «Попутчик».

Режиссером выступил местный житель Дмитрий Кононов, который пояснил, что «Попутчик» – «это будет дорожное кино».

Уже прошел кастинг – на одну из главных ролей претендовали мальчишки от 10-ти до 14-ти лет. Вторую главную роль в короткометражке сыграет артист театра и кино Андрей Таран.

Съемки фильма запланированы на начало лета, а премьеру «Попутчика» можно будет увидеть уже этой осенью.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Кононов ранее снял короткометражный фильм «ЧайлдХуд» («Детство»), который был презентован в Киеве. Картину о проблемах воспитания, жестокости и насилии среди современных детей снимали летом 2017 года в региональном ландшафтном парке «Краматорский». На создание 20-минутного фильма потребовался месяц работы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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