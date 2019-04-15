Конкурс «Авиатор 2019»: Студенты из Донетчины отправятся во Францию. Новости

В День авиации и космонавтики, 12 апреля, Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского студенческого конкурса «Авиатор 2019». Победителями проекта стали 100 студентов из технических и авиационных вузов страны. Они награждены сертификатами на поездку на международный авиакосмический салон Ле Бурже во Францию, сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

В пресс-службе отметили, что среди победителей есть и шесть студентов из Донецкой области: 2 – из Славянского колледжа НАУ, 3 – из Донецкого национального технического университета (г. Покровск), и 1 – из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь).

В целом «Авиатор 2019» объединил 8,5 тыс. студентов из 50 вузов.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

«Конкурсанты прошли отбор в четыре этапа: сдали тестирование по истории и теории авиации, показали знание специальных предметов и точных наук, подтвердили владение техническим английским. В финале участники должны были заинтересовать своими разработками инвесторов, доказать их экономическую выгоду и целесообразность», – рассказали в Фонде.

В роли заинтересованных инвесторов выступали члены жюри: Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии «Будущие лидеры в транспорте» Eno Center for Transportation (США); Александр Черепанов, эксперт отрасли; Максим Гладский, руководитель департамента по академическим связям «Прогресстех-Украина»; Евгений Иванов, директор представительства Emirates в Украине. Возглавил команду профессионалов известный авиаконструктор Дмитрий Кива.

«По мнению специалистов, с каждым годом растет уровень и разнообразие конкурсных проектов, студенты демонстрируют высокий профессионализм, оригинальное мышление, решают сложные технические и экономические задачи с применением новых технологий», – отметили в пресс-службе.

Президент Фонда Борис Колесников поздравил студентов с убедительной победой в «Авиаторе 2019», пожелал им творческих успехов, веры в себя и продуктивной поездки на Ле Бурже.

«Наша страна внесла достойный вклад в историю мировой космонавтики и авиации. И, несмотря на то, что за последние пять лет мы не выпустили ни одного самолета, глядя на наших победителей, я абсолютно уверен в будущем украинской авиации и в будущем ребят. Среди их работ есть хорошие масштабные разработки в области беспилотных летательных аппаратов, даже имеется предложение по уменьшению Boeing 787 Dreamliner. Конкурсная комиссия рассмотрит 4-5 проектов победителей на выделение дополнительного гранта для создания ими и их командами собственного бизнеса», – отметил Борис Колесников.

«Мне кажется, за годы проведения "Авиатора" в нашей стране сформировалось своеобразное сообщество студентов авиационных и космических специальностей, которые не боятся сложных задач, высокой конкуренции, профессиональных вызовов. Это ребята, которые стопроцентно будут работать по специальности, интересуются новейшими технологиями и мировыми трендами отрасли. В этом я вижу огромную заслугу Фонда Бориса Колесникова, который с помощью образовательных проектов поднимает престиж нашей профессии», − рассказал Максим Лебединский, победитель «Авиатора 2019» из Донецкого национального технического университета (г. Покровск).

Поездка студентов во Францию состоится в июне. На Ле Бурже соберутся крупнейшие компании в авиационной промышленности, чтобы представить свою продукцию, прототипы и технологические новинки: спутники связи, вертолеты, самолеты, авиационные двигатели, военную технику, оборудование и оснащение для аэропортов, навигационные системы и композиционные материалы. На авиасалоне ребята пообщаются с ведущими инженерами и конструкторами, посетят лекции и мастер-классы, увидят стратегические показы и демонстрационные полеты. Также авиаторы отдохнут в Диснейленде.

Напомним, ежегодно к образовательным проектам Фонда Бориса Колесникова («Авиатор», «Морское дело», «Железнодорожник», «Программист», «Агро», «Архитектор» и «Пищевые технологии») присоединяются тысячи студентов, которые получают возможность представить собственные разработки профессионалам и ознакомиться с достижениями лидеров отрасли на крупнейших форумах по всему миру.