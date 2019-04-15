В России определились с датой суда над украинскими военнопленными моряками, – Денисова. Новости

В России суды над украинскими военнопленными моряками начнутся 17 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Суд несколько раз переносил срок рассмотрения дел наших украинских военнопленных моряков. И уже окончательно известно, что это будет на 9:30 17 апреля. Поэтому сейчас все родные приехали. Это 32 человека. Благодаря им у нас здесь образовалась мощная команда поддержки наших военнопленных моряков», – рассказала она.

Денисова отметила, что сегодня уже состоялась встреча родных с украинским консулом. «Консул рассказал, что наши моряки хорошо держатся, все в ожидании освобождения их из плена», – сказала омбудсмен.

Сегодня родные моряков также собирают продуктовые наборы, вещи первой необходимости, которые завтра передадут в СИЗО.

«А я сегодня встречаюсь с представителем Евросоюза в Российской Федерации. Я к нему обращалась, чтобы все-таки послы европейских государств приняли участие в заседаниях. Потому что в предыдущий раз, 15 января, когда мы здесь были, то нашим морякам была очень нужна поддержка Евросоюза, а именно, дипломатов. Это нужно еще и для того, чтобы они могли пообщаться друг с другом по каждому делу. Поэтому нам важно понимать, кто именно из дипломатов будет присутствовать на данных судебных заседаниях», – резюмировала Денисова.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямий»