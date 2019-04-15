Эксперт рассказал, что нужно делать для достижения мира на Донбассе. Новости

В Украине должны делать значительно больше для достижения мира на Донбассе – разрабатывать ракетное оружие, изменять имидж Украины как коррумпированного нестабильного государства, а также информировать людей на неподконтрольных украинским властям территориях обо всех происходящих изменениях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 апреля, во время панельной дискуссии на тему «Как достичь мира на Донбассе?» сообщил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский.

По словам Корсунского, есть аспекты, которые необходимо серьезно активизировать. Первый – это то, что выход России и США, то есть, разрыв договора по РСМД, должно немедленно привести к разработке ракетного оружия в Украине. Дипломат считает, что это «остудит пыл» противника «начинать новую горячую фазу». «Это нужно начинать обязательно и срочно», – сказал Корсунский.

«С другой стороны – это экономика. Нам срочно нужно изменять имидж Украины как коррумпированного нестабильного государства. Мы знаем, что это ложь. Мы знаем, что у нас можно абсолютно нормально работать, делать бизнес», – добавил Корсунский.

При этом он считает, что проиграна информационная кампания – как внутри государства, так и на международной арене.

Корсунский сообщил, что экономика – это серьезное оружие, которое будет сдерживать противника от активных действий. «И информационная кампания – это три вещи, которые мы могли бы делать для урегулирования ситуации на Донбассе», – сказал эксперт.

По словам Корсунского, важно информировать тех людей, кто живет на неподконтрольной территории. «Они должны знать, что здесь происходит. Пропаганда российская работает неимоверно сильно», – отметил он.

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