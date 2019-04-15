На Донетчине прошел первый фестиваль боевого гопака (Фото). Новости

Первый в Донецкой области фестиваль боевого гопака прошел в Краматорске (Донецкая обл.).

Шаровары, вышиванка и кушак – в такой форме более 30 детей в возрасте от 6 до 14 лет сдавали свой первый экзамен.

6-летнего Никиту поддержать пришли родители и младший брат. «Приходит домой и рассказывает, чему новому научился, что ему показывает тренер, новые движения», – рассказывает мама Никиты Инна Пархоменко.

Занимаются боевым гопаком и девочки.

Уровень подготовки учеников оценивали жюри и тренер Виктор Авраменко. Он занимается с детьми с января этого года. Тренер рассказывает, что дает детям и домашнее задание, рассказывает и ребятам, и родителям, какие упражнения надо выполнять. «Сегодня (12 апреля – ред.) мы проводим сдачу первого ученического уровня боевого гопака, технические элементы», – объясняет тренер.

После экзамена дети показали выступление – бой с мнимым противником и отработка ударов в паре. Для лучших спортсменов организаторы подготовили медали.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»