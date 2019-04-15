Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе, – Лукашенко. Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность усилить роль своей страны в урегулировании конфликта на Донбассе, если будут достигнуты соответствующие договоренности между Россией и Украиной. Об этом Лукашенко заявил в интервью турецким СМИ, передает БЕЛТА.

Он подтвердил, что Минские соглашения действительно не выполняются и весь процесс по урегулированию конфликта замер, но Беларусь готова включиться и помочь.

«Если договорятся два президента – России и Украины, Путин и Порошенко – и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники – мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу. Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности – мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна – мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что белорусы так или иначе вовлечены в войну в Украине – кто-то участвует в боевых действиях, а также сама страна находится рядом с Украиной. По его мнению, конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

«Мы все делали и делаем для того, чтобы там был мир, потому что гибнут старики, женщины, дети, те, кто не успел сбежать оттуда и там остался (а может, и убежать некуда), – они прежде всего гибнут. И это не чужие нам люди. Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту трехстороннюю контактную группу (переговоры в Минске – ред.), и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование. Недавно я встречался с руководителем этой группы, спецпредставителем ОБСЕ Сайдиком. Он мне прямо сказал: не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу», – сказал Лукашенко.